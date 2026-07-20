Dans les coulisses du Tour de France.

"On commence à masser les coureurs dans le bus." BRUT. SPORT — Derrière les coureurs du Tour de France, il y a tout un staff et une multitude de métiers pour les préparer au mieux. Vélos, repas, récupération, assistance en course : on vous dévoile tout ce qui est mis en place par l'équipe Groupama-FDJ United avant, pendant et après les étapes.