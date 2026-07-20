Sport
Cyclisme

Dans les coulisses du Tour de France.

"On commence à masser les coureurs dans le bus." BRUT. SPORT — Derrière les coureurs du Tour de France, il y a tout un staff et une multitude de métiers pour les préparer au mieux. Vélos, repas, récupération, assistance en course : on vous dévoile tout ce qui est mis en place par l'équipe Groupama-FDJ United avant, pendant et après les étapes.
Publié le
20
/
07
/
2026
À suivre
Une matinée avec Denis, animateur sur le Tour de France depuis 12 ans.
Une matinée avec Denis, animateur sur le Tour de France depuis 12 ans.
À suivre
Une matinée avec Denis, animateur sur le Tour de France depuis 12 ans.
Une matinée avec Denis, animateur sur le Tour de France depuis 12 ans.
Sport
Cyclisme

Dans les coulisses du Tour de France.

"On commence à masser les coureurs dans le bus." BRUT. SPORT — Derrière les coureurs du Tour de France, il y a tout un staff et une multitude de métiers pour les préparer au mieux. Vélos, repas, récupération, assistance en course : on vous dévoile tout ce qui est mis en place par l'équipe Groupama-FDJ United avant, pendant et après les étapes.
Publié le
20
/
07
/
2026
À suivre
Une matinée avec Denis, animateur sur le Tour de France depuis 12 ans.
Une matinée avec Denis, animateur sur le Tour de France depuis 12 ans.
À suivre
Une matinée avec Denis, animateur sur le Tour de France depuis 12 ans.
Une matinée avec Denis, animateur sur le Tour de France depuis 12 ans.

Sur le même sujet

une-matinee-avec-denis-animateur-sur-le-tour-de-france-depuis-12-ans
Une matinée avec Denis, animateur sur le Tour de France depuis 12 ans.
dans-les-cuisines-du-tour-de-france
Dans les cuisines du Tour de France
c-est-quoi-votre-premier-souvenir-du-tour-de-france
C'est quoi votre premier souvenir du Tour de France ?
jt-kids-le-tour-de-france
JT Kids - Le Tour de France
Dans la voiture du coach Cofidis pendant le Tour de France
Dans la voiture du coach Cofidis pendant le Tour de France
À bord du poireau du Tour de France
À bord du poireau du Tour de France

Pour aller plus loin

Nutrition
Emploi
Tour de France
Brut. Sport