Dans l'atelier de Fernando, créateur de vélos pour Red Bull

"Mes enfants ont toujours un peu de mal à expliquer ce que je fais." Ce week-end, c’est la première édition du Red Bull Vél’Eau en France. Un parcours d’obstacles en tandem customisé... Au-dessus de l’eau. L’objectif est simple : parvenir jusqu'à la ligne d'arrivée sans tomber. Pour l’occasion, on a été rendre visite à Fernando, bricoleur d’à peu près tout et n’importe quoi, pour suivre la construction de notre vélo Brut. 👀 ➡️ Ce dimanche 28 juin, 43 équipes s'élanceront sur la course Red Bull Vél'Eau, sur la base nautique des Prés du Hem, dans la métropole de Lille.