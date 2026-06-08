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De sa grave blessure à Roland-Garros à son premier titre du Grand Chelem… Alexander Zverev raconte

Le 3 juin 2022, Alexander Zverev quittait le court central de Roland Garros en fauteuil roulant après une grave blessure à la cheville. Quatre ans plus tard, il soulève enfin son premier trophée du Grand Chelem. À l'occasion de ce sacre, notre journaliste Hugo Baiardi a rencontré Alexander Zverev, vainqueur de Roland-Garros.
Publié le
08
/
06
/
2026
À suivre
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Le 3 juin 2022, Alexander Zverev quittait le court central de Roland Garros en fauteuil roulant après une grave blessure à la cheville. Quatre ans plus tard, il soulève enfin son premier trophée du Grand Chelem. À l'occasion de ce sacre, notre journaliste Hugo Baiardi a rencontré Alexander Zverev, vainqueur de Roland-Garros.
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