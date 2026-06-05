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Les tocs des joueurs de tennis, superstitions ou rituels indispensables pour gagner ?

Nadal aligne ses bouteilles, Djokovic fait rebondir la balle 10 à 20 fois avant de servir, Gasquet réclame toujours la balle avec laquelle il vient de gagner le point… Simples superstitions ou rituels indispensables pour gagner ? À Roland Garros, notre journaliste Hugo Baiardi a demandé aux joueurs de nous révéler leurs petites manies sur le court… et surtout à quoi elles leur servent.
Publié le
05
/
06
/
2026
À suivre
Professionnels de tennis, adversaires et cousins
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