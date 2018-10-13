Anti-Waste Restaurant

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الشيف شعبان على
هديه ليكم
24 سراً يجب عليك معرفتهم عن الطهي والمطبخ
**********************************
1. لا تغسل ثمار الفواكه إلا عند استعمالها فقط وليس قبل ذلك حتى لا يتغير لونها أو طعمها.
2. احذري رفع الغطاء عن الوعاء بين كل لحظة وأخرى لمراقبة النضج، فذلك يؤدي إلى تأخير النضج، وبالتالي إلى الإبقاء على الخضراوات مدة أطول على النار، مما يؤدي إلى تأكسد بعض الفيتامينات وتلفها.
3. اعتادت معظم ربات البيوت نقع الخضر في الماء ثم سلقها وهذا خطأ لأن النقع يجعل الفيتامينات والمعادن معرّضة للتلف، ويجب الإقلال ما أمكن من نقع الخضر أو وضعها على النار.
4. هناك خطأ ترتكبه بعض ربات البيوت بحكم العادة، وهو إضافة بعض المواد الكيماوية إلى الطبخ للإسراع بإنضاجه، فإضافة بيكربونات الصودا أثناء الطبخ تزيد من تلف الفيتامينات وفقدانها.
5. من الخطأ أن نبتاع كميات كبيرة من الخضر ونخزنها لاستهلاكها بالتدريج، فإن الزمن يخرب كثيراً من الفيتامينات، فإذا كنا مضطرين لذلك فيجب أن نحفظ أقل كمية من الخضر في مكان رطب ومظلم، فالحرارة والنور عاملان مهمان في تخريب الفيتامينات وفقدانها.
6. هناك طريقة تستعمل لتظل الكعكة طرية وناعمة، وهي إضافة فنجان ماء مغلي مع فنجان ماء بارد يرش به وجه الكعكة وهي ساخنة، فإن ذلك يكسبها طراوة.
7. في تقطيع الخضراوات والفواكه استخدمي أدوات مقاومة للصدأ. • من الخطأ أن تطبخ الخضراوات واللحوم'>اللحوم معاً، ويترك المزيج على النار ساعات طويلة، حيث تعمل خلالها النار تخريباً في المواد الغذائية وقتلاً في الفيتامينات.
8. لكي لا يسود الموز بعد تقطيعه رشيه فوراً بقليل من السكر الناعم ثم عصير الليمون.
9. للتغلب على رائحة الجمبري أثناء سلقه تضاف إليه أوراق الكرفس الأخضر.
10.إذا لم يتيسر لك استخراج الجاتوه من القالب فوراً بعد سحبه من الفرن، اتركيه يبرد، ثم أعيديه إلى فرن قليل الحرارة بضع دقائق، بعد ذلك سيسهل إخراجه من القالب.
11.لكي تحافظي على البسكويت و(البيتي فور) لمدة طويلة، ضعيه في علبة معدنية مغلقة، وضعي في وسطه تفاحة لتمتص الرطوبة.
12.لا يجوز أبداً استخدام السمن بنوعيه والزيوت النباتية بأنواعها مرتين، أي لا يجوز للسيدة أن تقلي وتطهو بمادة دهنية سبق استعمالها.
13.من الأفضل سلق الخضراوات وتقديمها بشكل سلطات أو ن تسلق الخضراوات وحدها ثم تضاف إلى اللحم المسلوق ومرقه.
14.إضافة ملعقة من السمن غير المحمي إلى المقلاة الموضوعة على النار بين الفينة والأخرى للمحافظة على درجة حرارة السمن المذابة وللحيلولة دون تفكك ذراتها.
15.بعد غسل الخضراوات يجب وضعها في أكياس من الأغشية الرقيقة المثقبة لكي يسمح لها بالتنفس.
16.عند عمل السلطة لا تقطعي الخضراوات المستخدمة في إعدادها قطعاً صغيرة، لأن هذا يعرّض جزءاً كبيراً من سطحها للجو فيزيد نسبة الفاقد من الفيتامينات بها والقابلة للأكسدة مثل فيتامين (ج).
17.عند سلق البيض يستحسن إضافة ملعقة كبيرة من الخل إلى الماء الساخن حتى لا تتسرّب محتويات البيضة إلى الخارج إذا انكسرت قشرتها الخارجية.
18.لإضفاء نكهة جيدة وشهية على الدجاج'>الدجاجة التي تنضجينها في الفرن، ضعي داخلها الحشوة التالية: ( خمسة فصوص من الثوم الكبير المدقوق، ملعقة من النعناع الناشف، ملحاً، فلفلاً، عصي ليمونة كبيرة)، مع مراعاة دهن الإناء جيداً.
19.أضيفي ملء ملعقة من الخل والملح إلى الماء الذي تغسلين به الخضراوات فتموت الجراثيم العالقة بها وتهبط إلى القاع.
20.بعد تقشير الباذنجان افركي ( ادعكي ) يديك بقليل من الليمون حتى لا تصبح سوداء اللون.
21.عند تقشير البيضة المسلوقة يحدث أن يلتصق جزء من البياض في القشرة الخارجية، ولتحصلي على بيضة سليمة ضعي البيضة بين يديك وقومي بفركها (دعكها) بشكل دائري فيسهل تقشيرها.
22.حتى لا تنتشر رائحة القرنبيط (الزهرة) في البيت أثناء السلق ضعي معها قطعة خبز.
23.لتحتفظي بالبطاطا بيضاء اللون( في الفريزر) ضعيها في أكياس نايلون مربوطة جيداً دون ملح.
24. حتى تظل الخضراوات محتفظة بلونها أثناء تثليجها للشتاء، ضعيها لبضع ثوان في الماء المغلي والملح ثم في الماء البارد فوراً، واحفظيها في أكياس نايلون
ောကားမ်ာ
Jijbjovsku Osvaldo 7 600 is a great place yhhi❤️🎉😁😃😃😋😋😋😋😋😋😋😬😬😎
اللهم يامن وقعت عينه على تعليقي اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقك من حيث لا تحتسب وان يدخلك الجنه من غير حساب ويغفر لك ولوالديك ويسعدك في الدارين وينور دربك وقلبك بنور لا ينطفي ويرضى عنك فليس بعد رضاه الا الجنه
ادعولي وياكم
Happy anniversary both of you. Thank you.
بعد ظهور هذه الاجهزه والكامره( الانترنيت)
والفديوهات المقززه جعلتني اشمئز من تناول الطعام خارج البيت
الا ما ندر
z zz
nhnﻻ ووووووةة
Xxxx
Xxxx
Xxx
Xxx
Great man well done great job well respected
Jiahugsi b v is txob quaj os kuv yog koj niam laws tswv os nej 2rau 2rau a bit of little rock star and their families and friends with a bit of the same mistakes me ntxais is txob qaug zig yoh ebb muah kev need 2lawm es tseem nyob tom tsev ko lawm los tseem nyob tom tsev ko lawm los tseem nyob tom tsev
NICE
الطفلة لي تخدم سارفار غي تشوفها تشبع
زا
(وكلواواشربوا ولاتسرفوا ان الله لايحب المسرفين )نحن اولى منهم
ذهب
Thanks on behalf of my Mother Earth.
Nice
Stay informed and entertained, for free with myBrut.
175 comments
Fatimazahrae S.10/18/2019 15:02
https://www.instagram.com/fati_saber1?r=nametag
الشيف ش.10/05/2019 17:23
الشيف شعبان على هديه ليكم 24 سراً يجب عليك معرفتهم عن الطهي والمطبخ ********************************** 1. لا تغسل ثمار الفواكه إلا عند استعمالها فقط وليس قبل ذلك حتى لا يتغير لونها أو طعمها. 2. احذري رفع الغطاء عن الوعاء بين كل لحظة وأخرى لمراقبة النضج، فذلك يؤدي إلى تأخير النضج، وبالتالي إلى الإبقاء على الخضراوات مدة أطول على النار، مما يؤدي إلى تأكسد بعض الفيتامينات وتلفها. 3. اعتادت معظم ربات البيوت نقع الخضر في الماء ثم سلقها وهذا خطأ لأن النقع يجعل الفيتامينات والمعادن معرّضة للتلف، ويجب الإقلال ما أمكن من نقع الخضر أو وضعها على النار. 4. هناك خطأ ترتكبه بعض ربات البيوت بحكم العادة، وهو إضافة بعض المواد الكيماوية إلى الطبخ للإسراع بإنضاجه، فإضافة بيكربونات الصودا أثناء الطبخ تزيد من تلف الفيتامينات وفقدانها. 5. من الخطأ أن نبتاع كميات كبيرة من الخضر ونخزنها لاستهلاكها بالتدريج، فإن الزمن يخرب كثيراً من الفيتامينات، فإذا كنا مضطرين لذلك فيجب أن نحفظ أقل كمية من الخضر في مكان رطب ومظلم، فالحرارة والنور عاملان مهمان في تخريب الفيتامينات وفقدانها. 6. هناك طريقة تستعمل لتظل الكعكة طرية وناعمة، وهي إضافة فنجان ماء مغلي مع فنجان ماء بارد يرش به وجه الكعكة وهي ساخنة، فإن ذلك يكسبها طراوة. 7. في تقطيع الخضراوات والفواكه استخدمي أدوات مقاومة للصدأ. • من الخطأ أن تطبخ الخضراوات واللحوم'>اللحوم معاً، ويترك المزيج على النار ساعات طويلة، حيث تعمل خلالها النار تخريباً في المواد الغذائية وقتلاً في الفيتامينات. 8. لكي لا يسود الموز بعد تقطيعه رشيه فوراً بقليل من السكر الناعم ثم عصير الليمون. 9. للتغلب على رائحة الجمبري أثناء سلقه تضاف إليه أوراق الكرفس الأخضر. 10.إذا لم يتيسر لك استخراج الجاتوه من القالب فوراً بعد سحبه من الفرن، اتركيه يبرد، ثم أعيديه إلى فرن قليل الحرارة بضع دقائق، بعد ذلك سيسهل إخراجه من القالب. 11.لكي تحافظي على البسكويت و(البيتي فور) لمدة طويلة، ضعيه في علبة معدنية مغلقة، وضعي في وسطه تفاحة لتمتص الرطوبة. 12.لا يجوز أبداً استخدام السمن بنوعيه والزيوت النباتية بأنواعها مرتين، أي لا يجوز للسيدة أن تقلي وتطهو بمادة دهنية سبق استعمالها. 13.من الأفضل سلق الخضراوات وتقديمها بشكل سلطات أو ن تسلق الخضراوات وحدها ثم تضاف إلى اللحم المسلوق ومرقه. 14.إضافة ملعقة من السمن غير المحمي إلى المقلاة الموضوعة على النار بين الفينة والأخرى للمحافظة على درجة حرارة السمن المذابة وللحيلولة دون تفكك ذراتها. 15.بعد غسل الخضراوات يجب وضعها في أكياس من الأغشية الرقيقة المثقبة لكي يسمح لها بالتنفس. 16.عند عمل السلطة لا تقطعي الخضراوات المستخدمة في إعدادها قطعاً صغيرة، لأن هذا يعرّض جزءاً كبيراً من سطحها للجو فيزيد نسبة الفاقد من الفيتامينات بها والقابلة للأكسدة مثل فيتامين (ج). 17.عند سلق البيض يستحسن إضافة ملعقة كبيرة من الخل إلى الماء الساخن حتى لا تتسرّب محتويات البيضة إلى الخارج إذا انكسرت قشرتها الخارجية. 18.لإضفاء نكهة جيدة وشهية على الدجاج'>الدجاجة التي تنضجينها في الفرن، ضعي داخلها الحشوة التالية: ( خمسة فصوص من الثوم الكبير المدقوق، ملعقة من النعناع الناشف، ملحاً، فلفلاً، عصي ليمونة كبيرة)، مع مراعاة دهن الإناء جيداً. 19.أضيفي ملء ملعقة من الخل والملح إلى الماء الذي تغسلين به الخضراوات فتموت الجراثيم العالقة بها وتهبط إلى القاع. 20.بعد تقشير الباذنجان افركي ( ادعكي ) يديك بقليل من الليمون حتى لا تصبح سوداء اللون. 21.عند تقشير البيضة المسلوقة يحدث أن يلتصق جزء من البياض في القشرة الخارجية، ولتحصلي على بيضة سليمة ضعي البيضة بين يديك وقومي بفركها (دعكها) بشكل دائري فيسهل تقشيرها. 22.حتى لا تنتشر رائحة القرنبيط (الزهرة) في البيت أثناء السلق ضعي معها قطعة خبز. 23.لتحتفظي بالبطاطا بيضاء اللون( في الفريزر) ضعيها في أكياس نايلون مربوطة جيداً دون ملح. 24. حتى تظل الخضراوات محتفظة بلونها أثناء تثليجها للشتاء، ضعيها لبضع ثوان في الماء المغلي والملح ثم في الماء البارد فوراً، واحفظيها في أكياس نايلون
U S.10/01/2019 16:12
ောကားမ်ာ
Kurian P.09/28/2019 09:46
Jijbjovsku Osvaldo 7 600 is a great place yhhi❤️🎉😁😃😃😋😋😋😋😋😋😋😬😬😎
أم ي.09/24/2019 22:26
اللهم يامن وقعت عينه على تعليقي اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقك من حيث لا تحتسب وان يدخلك الجنه من غير حساب ويغفر لك ولوالديك ويسعدك في الدارين وينور دربك وقلبك بنور لا ينطفي ويرضى عنك فليس بعد رضاه الا الجنه ادعولي وياكم
Mohammad S.09/17/2019 14:20
Happy anniversary both of you. Thank you.
عباس ا.08/30/2019 09:06
بعد ظهور هذه الاجهزه والكامره( الانترنيت) والفديوهات المقززه جعلتني اشمئز من تناول الطعام خارج البيت الا ما ندر
Balbe C.08/30/2019 05:12
z zz
Aymn A.08/28/2019 16:24
nhnﻻ ووووووةة
Masiri S.08/28/2019 13:52
Xxxx
Masiri S.08/28/2019 13:52
Xxxx Xxx Xxx
Mazhar M.08/27/2019 16:53
Great man well done great job well respected
Hawj T.08/22/2019 11:07
Jiahugsi b v is txob quaj os kuv yog koj niam laws tswv os nej 2rau 2rau a bit of little rock star and their families and friends with a bit of the same mistakes me ntxais is txob qaug zig yoh ebb muah kev need 2lawm es tseem nyob tom tsev ko lawm los tseem nyob tom tsev ko lawm los tseem nyob tom tsev
Abul H.08/21/2019 13:33
NICE
Moussa B.08/15/2019 01:18
الطفلة لي تخدم سارفار غي تشوفها تشبع
Rabie R.08/14/2019 20:33
زا
Saadiya V.08/14/2019 15:32
(وكلواواشربوا ولاتسرفوا ان الله لايحب المسرفين )نحن اولى منهم
أحمد ا.08/13/2019 09:35
ذهب
Wayne J.08/01/2019 01:09
Thanks on behalf of my Mother Earth.
Waqar A.07/30/2019 04:42
Nice