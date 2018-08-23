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Pink Stops Concert to Give Fan A Much-Needed Hug

This fan just lost her mom — P!nk stopped her concert to give her a much-needed hug. 🤗

08/23/2018 9:01 PM
  • 9.0m
  • 91

Pop Culture

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45 comments

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    حبيبتي حبيبتي

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    04/11/2019 02:48

    Sofia Oyuela

  • Fawad S.
    04/11/2019 01:31

    Always happy

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    💜

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    04/08/2019 03:36

    Good

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    04/04/2019 16:52

    Cmt để đc làm fan cứng :))

  • Ramsharan M.
    04/03/2019 06:34

    so sweet nepali song

  • Dophu D.
    03/23/2019 20:00

    okey okey

  • Olga R.
    03/22/2019 11:11

    Ĺ

  • Olga R.
    03/22/2019 11:10

    7

  • الازهرى ب.
    03/14/2019 08:49

    F8

  • Gury P.
    03/11/2019 04:26

    Pink es pink una gresa siempre

  • Carl D.
    03/10/2019 06:23

    I lovet

  • Cataleya S.
    03/04/2019 13:30

    Pink was awesome😘😍😍😍