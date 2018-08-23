Pink Stops Concert to Give Fan A Much-Needed Hug

This fan just lost her mom — P!nk stopped her concert to give her a much-needed hug. 🤗
45 comments
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Hana S.04/16/2019 12:37
حبيبتي حبيبتي
Sabdy O.04/11/2019 02:48
Sofia Oyuela
Fawad S.04/11/2019 01:31
Always happy
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Evelyn H.04/09/2019 00:39
💜
Muhammad Z.04/08/2019 03:36
Good
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Nguyễn Đ.04/04/2019 16:52
Cmt để đc làm fan cứng :))
Ramsharan M.04/03/2019 06:34
so sweet nepali song
Dophu D.03/23/2019 20:00
okey okey
Olga R.03/22/2019 11:11
Ĺ
Olga R.03/22/2019 11:10
7
الازهرى ب.03/14/2019 08:49
F8
Gury P.03/11/2019 04:26
Pink es pink una gresa siempre
Carl D.03/10/2019 06:23
I lovet
Cataleya S.03/04/2019 13:30
Pink was awesome😘😍😍😍