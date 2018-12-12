Disabled Man Violently Accosted By Police

Police tore this man out of his wheelchair during a Yellow Vests protest in France.
303 comments
Natanael M.03/01/2019 04:19
Cowars
جمال ح.03/01/2019 03:41
حد فهم حاجة يفهمنة
احمد ف.03/01/2019 00:20
اين حقوق الإنسان والحريات التي ينادى بها الغرب
Mohamed A.02/28/2019 18:52
https://m.youtube.com/watch?v=hZhQj8rY2kE
Abdelhadi A.02/28/2019 17:43
الحق حقوق الإنسان عند الله العزيز العليم بحال خلقيه في الأرض
Стефан М.02/28/2019 17:04
Democratic country 🙂
عادل م.02/28/2019 17:01
إلى رئيس فرنسا لا تتكلم عن حقوق الإنسان
Praxedis A.02/28/2019 13:40
Y?
Ab H.02/28/2019 13:10
هؤلاء من يدعون الحرية والديمقراطية كلو كذب معدومين الانسانية
Suzy M.02/28/2019 11:36
ويصرخون على حقوق الانسان فى مصر اين هى منظمة حموم الانسان فى فرنسا
عبدالحميد ا.02/28/2019 09:29
خليهم يشوفوا بيتعمل ايه في اللي بيتظاهر بره علشان ماحدش من الكلاب يفتح بقه ويتكلم من الخرفان
Iqra A.02/28/2019 08:51
🤔🤔🤔
Karnail S.02/28/2019 08:46
v bad
Robert L.02/28/2019 08:05
Devils in uniform thinks, they are greater than gods but KARMA will hit them where it hurts
Fella B.02/28/2019 06:35
C grave 😡😡😡
Rosi A.02/28/2019 06:21
Mon dieu...
Indra R.02/28/2019 05:11
What ever ur don't forget we are human
Hathafy M.02/28/2019 04:54
Baby of Sathan Devils
Yahia G.02/27/2019 23:27
C'est le même comportement que la police sionaziste en Palestine
Тфьгшк М.02/27/2019 23:13
هذه هيا الديمقراطيه التي تتشدقون بها