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Disabled Man Violently Accosted By Police

Police tore this man out of his wheelchair during a Yellow Vests protest in France.

12/12/2018 8:01 PM
  • 3.8m
  • 393

Stand Up

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303 comments

  • Natanael M.
    03/01/2019 04:19

    Cowars

  • جمال ح.
    03/01/2019 03:41

    حد فهم حاجة يفهمنة

  • احمد ف.
    03/01/2019 00:20

    اين حقوق الإنسان والحريات التي ينادى بها الغرب

  • Mohamed A.
    02/28/2019 18:52

    https://m.youtube.com/watch?v=hZhQj8rY2kE

  • Abdelhadi A.
    02/28/2019 17:43

    الحق حقوق الإنسان عند الله العزيز العليم بحال خلقيه في الأرض

  • Стефан М.
    02/28/2019 17:04

    Democratic country 🙂

  • عادل م.
    02/28/2019 17:01

    إلى رئيس فرنسا لا تتكلم عن حقوق الإنسان

  • Praxedis A.
    02/28/2019 13:40

    Y?

  • Ab H.
    02/28/2019 13:10

    هؤلاء من يدعون الحرية والديمقراطية كلو كذب معدومين الانسانية

  • Suzy M.
    02/28/2019 11:36

    ويصرخون على حقوق الانسان فى مصر اين هى منظمة حموم الانسان فى فرنسا

  • عبدالحميد ا.
    02/28/2019 09:29

    خليهم يشوفوا بيتعمل ايه في اللي بيتظاهر بره علشان ماحدش من الكلاب يفتح بقه ويتكلم من الخرفان

  • Iqra A.
    02/28/2019 08:51

    🤔🤔🤔

  • Karnail S.
    02/28/2019 08:46

    v bad

  • Robert L.
    02/28/2019 08:05

    Devils in uniform thinks, they are greater than gods but KARMA will hit them where it hurts

  • Fella B.
    02/28/2019 06:35

    C grave 😡😡😡

  • Rosi A.
    02/28/2019 06:21

    Mon dieu...

  • Indra R.
    02/28/2019 05:11

    What ever ur don't forget we are human

  • Hathafy M.
    02/28/2019 04:54

    Baby of Sathan Devils

  • Yahia G.
    02/27/2019 23:27

    C'est le même comportement que la police sionaziste en Palestine

  • Тфьгшк М.
    02/27/2019 23:13

    هذه هيا الديمقراطيه التي تتشدقون بها