Woman Turns The Tables on Harasser

This woman turns the tables on a bank manager who wanted to exchage sexual favors for a loan.
8959 comments
Tania K.11/07/2019 23:42
He then called her 'sister'.
Bhau R.11/01/2019 04:15
Good 👍👍👍👍👌👌👌
Nadya K.10/11/2019 20:51
No estoy de acuerdo a la violencia tanto en la mujer como en el hombre ! Nadie tiene derecho de poner la mano a nadie!
Mehu M.10/01/2019 01:58
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Mehu M.10/01/2019 01:58
Djdkfkdmfjfkg
EL S.09/30/2019 21:40
أدى الحريم ولا بلاش تسلمي
Ahmed M.09/30/2019 21:03
من تضربه امراءه لايستحق أن يعيش
ﻣﺤﻤﺪ ك.09/30/2019 18:11
هههههه
Mohameed A.09/30/2019 17:43
دافع عن نفسك ياجبان
Farhan A.09/30/2019 14:21
perfect
وسام ش.09/30/2019 10:55
شقاوة ها
Moaed A.09/30/2019 07:34
هاي تاليتك انت وسيد وائل
أبو ع.09/30/2019 06:57
😂😂😂😂
خادمه ر.09/29/2019 20:03
قول 3 مرات اللهم أجبر قلبي جبراً يتعجب منه أهل السموات والأرض , جبراً يليق بكرمك و عظمتك و قدرتك يا ربّ اللهم أجبر قلبي جبراً يتعجب منه أهل السموات والأرض ,جبراً يليق بكرمك وعظمتك وقدرتك يا رب اللهم أجبر قلبي جبراً يتعجب منه أهل السموات والأرض ،جبراً يليق بكرمك وعظمتك وقدرتك يا رب 1- اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. 2- اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. 3- اللهم إني أسالك يا ألله بأنك الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. 4- اللهم إني أسالك أن ترفع ذِكري، وتضع وزري، وتُصلح أمري، وتغفر لي ذنبي. 5- اللهم إني أسالك إيماناً لا يرتد، ونعيماً لا ينفد، ومرافقة نبينامحمد (صل الله عليه و آله وسلم) في أعلى جنة الخلد. 6- اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. 7- اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين. 8- اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. 9- اللهم أقل عثراتنا، واغفر زلاتنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار. 10- اللهم عافني في روحي وفي جسدي، وفي قلبي وفي بدني، وفي صحتي وفي قوتي، وعافني في دنياي وآخرتي. 11- اللهم إني أعوذ بك من عقوق الأبناء، ومن قطيعة الأقرباء، ومن جفوة الأحياء، ومن تغير الأصدقاء. 12- اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. 13- اللهم وفق من ارسل هذه الرساله وبارك له في دينه وعمره ورزقه وصحته وعافيته واهله واشف مرضاه وارحم موتاه واغفر ذنوبه وخطاياه اللهم امين اللهم امين اللهم امين .. مُّاٍّ خٌّاٍّبّْ مُّنِّ قِّاٍّلَّ ياٍّ اٍّلَّلَّهّْ .... ارسلوهه لعلها تاتيكم دعوه مستجابه من أحدهم ،،، اللهم اجعل هذا الدعاء صدقه جاريه عني وعن امي وابي وَذُرِّيَّتِي واهلي وكل من ارسلها،،،،، امين يارب العالمين 🤲🏻
خادمه ر.09/29/2019 20:03
أجمل بيت على وجه الأرض، هو ذلك البيت الذي تترد فيه دعواتٍ خفية في جوف الليل ، (اللهم، اغفر لزوجتي ضمن الأربعين شخصا ) (اللَّهم، اغفر لزوجي ضمن الأربعين شخصا) إنه منظر أخّاذ! فمثل هذه الأسرة المترابطة التي يعمّها دعاء في الليل، واحترام في النهار هل يمكن أن تتفكك أو تنفصل؟!..
هاني أ.09/29/2019 14:52
نسوان قادره
Ibrahim K.09/29/2019 14:44
THIS IS INDIA LMFAO
Edmond Y.09/29/2019 11:37
Voilà un bon exemple à suivre pour les femmes camerounaise
فﻻح ا.09/29/2019 07:51
اي ولج رضرضيه
بهجت ع.09/29/2019 07:40
ههههه