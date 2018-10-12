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White woman calls cops on 9-year-old black boy

A 9-year-old black boy is in tears after this white woman called the police to say that he had inappropriately touched her.

10/12/2018 8:53 PM
  • 8.2m
  • 1.5k

Stand Up

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1078 comments

  • Salima L.
    04/01/2019 22:41

    hum

  • Tuh R.
    04/01/2019 03:49

    Hija de perra de donde tu sales sale el tu sabes k tu sales de la creta y el tanbien maldita blanca de mierda y cual es la por k ría k los blankitos tienen con los morenos no es sangre k core por tu venas lo mismo k le core a el te core ati oh k crees k es mierda de la k tu vagas k le core a el maldita blanca

  • Eri A.
    04/01/2019 00:09

    this woman is crazy, she's too ugly ... poor little thing scared him...😣

  • Mohammed N.
    03/31/2019 23:26

    يا قحبه

  • حمزة ا.
    03/31/2019 22:56

    الشيخ الشعراوي يقول:- لما كنت في سان فرانسيسكو سألني احد المستشرقين - هل كل ما في قرآنكم صحيح ؟! فاجبت بالتأكيد نعم - فسألني : لماذا إذاً جعل للكافرين عليكم سبيلا ؟! رغم قوله تعالى : " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " فأجبته: لأننا مسلمين ولسنا مؤمنين !! • فما الفرق بين المؤمنين والمسلمين ؟ رد الشيخ الشعراوي: • المسلمون اليوم يؤدون جميع شعائر الإسلام من صلاة وزكاة وحج وصوم رمضان .. الخ من العبادات ، ولكن هم في شقاءٍ تام !! - شقاء علمي واقتصادي واجتماعي وعسكري .. الخ ، فلماذا هذا الشقاء ؟ • جاء في القرآن الكريم : ' قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ' الحجرات ١٤ سألني اذا لماذا إذن هم في شقاء ؟ أوضحه القرآن الكريم ، لأن المسلمين لم يرتقوا إلى مرحلة المؤمنين فلنتدبر مايلي : • لو كانوا مؤمنين حقاً لنصرهم الله ، بدليل قوله تعالى : ' وكان حقاً علينا نصر المؤمنين 'الروم ٤٧ • لو كانوا مؤمنين لأصبحوا أكثر شأناً بين الأمم والشعوب ، بدليل قوله تعالى : ' ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ' آل عمران ١٣٩ • لو كانوا مؤمنين ، لما جعل الله عليهم أي سيطرةً من الآخرين ، بدليل قوله تعالى : ' ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ' النساء ١٤١ • ولو كانوا مؤمنين لما تركهم الله على هذه الحالة المزرية ، بدليل قوله تعالى : ' وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ' آل عمران ١٧٩ • ولو كانوا مؤمنين لكان الله معهم في كل المواقف ، بدليل قوله تعالى : ' وأن الله مع المؤمنين ' الأنفال ١٩ • ولكنهم بقوا في مرحلة المسلمين ولم يرتقوا إلى مرحلة المؤمنين ، قال تعالى : ' وما كان أكثرهم مؤمنين ' • فمن هم المؤمنون ؟ الجواب من القرآن الكريم هم : ' التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشّّر المؤمنين ' التوبه ١١٢ • نلاحظ أنّ الله تعالى ربط موضوع النصر والغلبة والسيطرة ورقي الحال بالمؤمنين وليس بالمسلمين !

  • Fatima Z.
    03/31/2019 22:27

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  • Vajira E.
    03/31/2019 22:26

    Human rights!

  • مفتاح ع.
    03/31/2019 21:45

    These are white Christians The two Apostles of Muhammad say no difference between black and white

  • Bose N.
    03/31/2019 21:40

    WasteTime...!!!!!

  • Patrick B.
    03/31/2019 21:13

    We all blood and bones. There is no different. 😂😂😂😂😂😂

  • حيدر س.
    03/31/2019 18:55

    كل هذا العلم والتطور وأجهزة المراقبة لا تستطيع كشف الحقيقة

  • Olga E.
    03/31/2019 16:44

    Qué mujer maldita lo iso de racista la hija de puta

  • Olga E.
    03/31/2019 16:43

    Racista hija de puta

  • Chafika K.
    03/31/2019 16:38

    salope

  • Jerome G.
    03/31/2019 15:55

    Wtf the mind set of people is still not evolving stop discrimination and racism

  • Tashi G.
    03/31/2019 15:51

    Give her some medic

  • Babkar A.
    03/31/2019 15:35

    Those people are obviously sick!

  • Louie d.
    03/31/2019 14:50

    I would give that narcistic girl at the croner store a reason to call the cops

  • Misbah H.
    03/31/2019 14:13

    Is she the supporter of D. Trump?

  • حسين ش.
    03/31/2019 12:40

    العنصرية في أميركا