White woman calls cops on 9-year-old black boy

A 9-year-old black boy is in tears after this white woman called the police to say that he had inappropriately touched her.
1078 comments
Salima L.04/01/2019 22:41
hum
Tuh R.04/01/2019 03:49
Hija de perra de donde tu sales sale el tu sabes k tu sales de la creta y el tanbien maldita blanca de mierda y cual es la por k ría k los blankitos tienen con los morenos no es sangre k core por tu venas lo mismo k le core a el te core ati oh k crees k es mierda de la k tu vagas k le core a el maldita blanca
Eri A.04/01/2019 00:09
this woman is crazy, she's too ugly ... poor little thing scared him...😣
Mohammed N.03/31/2019 23:26
يا قحبه
حمزة ا.03/31/2019 22:56
الشيخ الشعراوي يقول:- لما كنت في سان فرانسيسكو سألني احد المستشرقين - هل كل ما في قرآنكم صحيح ؟! فاجبت بالتأكيد نعم - فسألني : لماذا إذاً جعل للكافرين عليكم سبيلا ؟! رغم قوله تعالى : " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " فأجبته: لأننا مسلمين ولسنا مؤمنين !! • فما الفرق بين المؤمنين والمسلمين ؟ رد الشيخ الشعراوي: • المسلمون اليوم يؤدون جميع شعائر الإسلام من صلاة وزكاة وحج وصوم رمضان .. الخ من العبادات ، ولكن هم في شقاءٍ تام !! - شقاء علمي واقتصادي واجتماعي وعسكري .. الخ ، فلماذا هذا الشقاء ؟ • جاء في القرآن الكريم : ' قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ' الحجرات ١٤ سألني اذا لماذا إذن هم في شقاء ؟ أوضحه القرآن الكريم ، لأن المسلمين لم يرتقوا إلى مرحلة المؤمنين فلنتدبر مايلي : • لو كانوا مؤمنين حقاً لنصرهم الله ، بدليل قوله تعالى : ' وكان حقاً علينا نصر المؤمنين 'الروم ٤٧ • لو كانوا مؤمنين لأصبحوا أكثر شأناً بين الأمم والشعوب ، بدليل قوله تعالى : ' ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ' آل عمران ١٣٩ • لو كانوا مؤمنين ، لما جعل الله عليهم أي سيطرةً من الآخرين ، بدليل قوله تعالى : ' ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ' النساء ١٤١ • ولو كانوا مؤمنين لما تركهم الله على هذه الحالة المزرية ، بدليل قوله تعالى : ' وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ' آل عمران ١٧٩ • ولو كانوا مؤمنين لكان الله معهم في كل المواقف ، بدليل قوله تعالى : ' وأن الله مع المؤمنين ' الأنفال ١٩ • ولكنهم بقوا في مرحلة المسلمين ولم يرتقوا إلى مرحلة المؤمنين ، قال تعالى : ' وما كان أكثرهم مؤمنين ' • فمن هم المؤمنون ؟ الجواب من القرآن الكريم هم : ' التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشّّر المؤمنين ' التوبه ١١٢ • نلاحظ أنّ الله تعالى ربط موضوع النصر والغلبة والسيطرة ورقي الحال بالمؤمنين وليس بالمسلمين !
Fatima Z.03/31/2019 22:27
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Vajira E.03/31/2019 22:26
Human rights!
مفتاح ع.03/31/2019 21:45
These are white Christians The two Apostles of Muhammad say no difference between black and white
Bose N.03/31/2019 21:40
WasteTime...!!!!!
Patrick B.03/31/2019 21:13
We all blood and bones. There is no different. 😂😂😂😂😂😂
حيدر س.03/31/2019 18:55
كل هذا العلم والتطور وأجهزة المراقبة لا تستطيع كشف الحقيقة
Olga E.03/31/2019 16:44
Qué mujer maldita lo iso de racista la hija de puta
Olga E.03/31/2019 16:43
Racista hija de puta
Chafika K.03/31/2019 16:38
salope
Jerome G.03/31/2019 15:55
Wtf the mind set of people is still not evolving stop discrimination and racism
Tashi G.03/31/2019 15:51
Give her some medic
Babkar A.03/31/2019 15:35
Those people are obviously sick!
Louie d.03/31/2019 14:50
I would give that narcistic girl at the croner store a reason to call the cops
Misbah H.03/31/2019 14:13
Is she the supporter of D. Trump?
حسين ش.03/31/2019 12:40
العنصرية في أميركا