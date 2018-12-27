This high schooler was forced to cut his dreadlocks or forfeit a wrestling match — and he started a national conversation in the process.
212 comments
حيدر ا.05/30/2019 05:28
كسر مقاطع
حيدر ا.05/30/2019 05:27
Shauna quit
جو ك.05/27/2019 21:51
يا علي مدد
Omed A.05/26/2019 04:09
ليش كصو شعره احد يفهمنه
حيدر ا.05/24/2019 03:14
قطعو شعره حتى يحبطوه ويخسر المباراة
منتظر ح.05/24/2019 00:11
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مہخہتآر آ.05/22/2019 23:21
شنو يقصدون 😕
Wajahat K.05/13/2019 19:49
Because he is black so they cut his hair. That was totally un fair.
Puzan S.05/12/2019 01:38
How is making you cut your hair racism? 😒
Domingo A.05/09/2019 12:30
Dignidad modo off
Lucky O.05/06/2019 05:32
I love you man
Rajesh K.05/05/2019 14:17
better choose another game rather than complaining
Annibal B.05/01/2019 20:56
.
Annibal B.05/01/2019 20:55
Rasszm
Rustam K.05/01/2019 18:14
G hsn
វ៉ន ស.04/28/2019 00:25
ប។៊សសឋច qប។៊
នៅក៍ឈឺ ទ.04/16/2019 07:02
Laovi
رأفت ا.04/14/2019 23:27
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អា រ.04/14/2019 13:24
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ចាន់ ច.04/07/2019 10:15
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