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Forced To Cut His Dreadlocks or Forfeit

This high schooler was forced to cut his dreadlocks or forfeit a wrestling match — and he started a national conversation in the process.

12/27/2018 1:28 AM
  • 5.0m
  • 324

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212 comments

  • حيدر ا.
    05/30/2019 05:28

    كسر مقاطع

  • حيدر ا.
    05/30/2019 05:27

    Shauna quit

  • جو ك.
    05/27/2019 21:51

    يا علي مدد

  • Omed A.
    05/26/2019 04:09

    ليش كصو شعره احد يفهمنه

  • حيدر ا.
    05/24/2019 03:14

    قطعو شعره حتى يحبطوه ويخسر المباراة

  • منتظر ح.
    05/24/2019 00:11

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  • مہخہتآر آ.
    05/22/2019 23:21

    شنو يقصدون 😕

  • Wajahat K.
    05/13/2019 19:49

    Because he is black so they cut his hair. That was totally un fair.

  • Puzan S.
    05/12/2019 01:38

    How is making you cut your hair racism? 😒

  • Domingo A.
    05/09/2019 12:30

    Dignidad modo off

  • Lucky O.
    05/06/2019 05:32

    I love you man

  • Rajesh K.
    05/05/2019 14:17

    better choose another game rather than complaining

  • Annibal B.
    05/01/2019 20:56

    .

  • Annibal B.
    05/01/2019 20:55

    Rasszm

  • Rustam K.
    05/01/2019 18:14

    G hsn

  • វ៉ន ស.
    04/28/2019 00:25

    ប។៊សសឋច qប។៊

  • នៅក៍ឈឺ ទ.
    04/16/2019 07:02

    Laovi

  • رأفت ا.
    04/14/2019 23:27

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  • អា រ.
    04/14/2019 13:24

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  • ចាន់ ច.
    04/07/2019 10:15

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