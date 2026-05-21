🇺🇬 Ouganda : Shakira invite les Ghetto Kids à ses côtés pour le Mondial 2026

🇺🇬 Suite à la publication de leur chorégraphie devenue virale sur Dai Dai, l’hymne officiel du #Mondial2026 interprété par Shakira et Burna Boy, la star colombienne a officiellement invité les Ghetto Kids à se produire à ses côtés lors du tout premier spectacle de mi-temps à une finale de Coupe du monde.