🇰🇪 4 rôles qui ont marqué la carrière de Lupita Nyong'o

🇰🇪 L'actrice mexicano-kényane Lupita Nyong'o incarne Hélène de Troie dans L'Odyssée, le nouveau film de Christopher Nolan, qui sort en salles cette semaine. Voici 4 rôles qui ont marqué sa carrière.