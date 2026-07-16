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Cinéma

🇰🇪 4 rôles qui ont marqué la carrière de Lupita Nyong'o

🇰🇪 L'actrice mexicano-kényane Lupita Nyong'o incarne Hélène de Troie dans L'Odyssée, le nouveau film de Christopher Nolan, qui sort en salles cette semaine. Voici 4 rôles qui ont marqué sa carrière.
Publié le
16
/
07
/
2026
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The Polygamist, cette série qui cartonne sur Netflix
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