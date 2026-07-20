🇲🇦 Au Maroc, ce village est l'un des décors les plus célèbres du cinéma.

🇲🇦 L'Odyssée, Game of Thrones, Gladiator… Depuis plus de 60 ans, le village d'Aït Ben Haddou au Maroc sert de décor à de grandes productions internationales. Voici l'histoire de ce lieu.