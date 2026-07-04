Il exporte l'art de la sape aux USA

🇨🇩 "Avec tout ce que les Léopards ont présenté, les gens ont aimé la sape congolaise." Dans la ville d’Atlanta, où s'est joué le premier seizième de finale de l’histoire de la RDC en Coupe du monde, Paul, grand adepte de la sapologie, nous fait découvrir les différentes "sapes" de sa boutique. #Mondial2026