Un bébé hippopotame secouru au Kenya.

🇰🇪 Au Kenya, un bébé hippopotame retrouvé près de sa maman morte, a été secouru par les vétérinaires du Kenya Wildlife Service. L’animal baptisé "Bumpy" a été recueilli par le Sheldrick Wildlife Trust, une fondation kényane qui prend en charge des animaux sauvages en danger. 📸 Sheldrick Wildlife Trust