Environnement
Animaux

Zimbabwe : un crocodile s’invite à l’intérieur d’un hôtel.

🇿🇼 Au Zimbabwe, l’hôtel A’Zambezi River Lodge, situé à Victoria Falls, a fait la une après qu’un crocodile de 4 mètres s’est introduit dans l’établissement. Le reptile a été filmé grimpant sur le comptoir du restaurant, avant d’être capturé par des rangers puis relâché dans le fleuve.
Publié le
28
/
04
/
2026
À suivre
Niger : une nouvelle espèce de dinosaure identifiée dans le désert du Sahara.
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