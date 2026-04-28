Zimbabwe : un crocodile s’invite à l’intérieur d’un hôtel.

🇿🇼 Au Zimbabwe, l’hôtel A’Zambezi River Lodge, situé à Victoria Falls, a fait la une après qu’un crocodile de 4 mètres s’est introduit dans l’établissement. Le reptile a été filmé grimpant sur le comptoir du restaurant, avant d’être capturé par des rangers puis relâché dans le fleuve.