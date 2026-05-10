Le stagiaire : une journée avec Ahmed, éducateur canin

🇨🇮 À Abidjan, notre “stagiaire” Iris nous emmène dans la commune d'Abobo, à la découverte du métier d’éducateur canin. Let’s go ! 🐶 Retrouvez la vidéo intégrale sur notre chaîne YouTube 👉🏾 https://youtu.be/53-QI0v18eg