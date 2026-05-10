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Le stagiaire : une journée avec Ahmed, éducateur canin

🇨🇮 À Abidjan, notre “stagiaire” Iris nous emmène dans la commune d'Abobo, à la découverte du métier d’éducateur canin. Let’s go ! 🐶 Retrouvez la vidéo intégrale sur notre chaîne YouTube 👉🏾 https://youtu.be/53-QI0v18eg
Publié le
10
/
05
/
2026
À suivre
Un crocodile dangeureux héliporté en Afrique du Sud.
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Un crocodile dangeureux héliporté en Afrique du Sud.
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🇨🇮 À Abidjan, notre “stagiaire” Iris nous emmène dans la commune d'Abobo, à la découverte du métier d’éducateur canin. Let’s go ! 🐶 Retrouvez la vidéo intégrale sur notre chaîne YouTube 👉🏾 https://youtu.be/53-QI0v18eg
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