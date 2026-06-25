Environnement
Ecologie

En RDC, la jeunesse s’engage pour l’environnement

🇨🇩 En RDC, près de 60 000 jeunes se mobilisent contre la pollution plastique grâce au programme Les Enfants de la Terre. Pour Brut., Dadine explique pourquoi elle a choisi de participer.
Publié le
25
/
06
/
2026
À suivre
Kalu Putik, nouvelle égérie de l’upcycling.
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