Sand to Green, cette start-up marocaine qui régénère les sols

🇲🇦 Sand to Green, lauréate du Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et Moyen-Orient (POESAM), est une startup marocaine qui réinvente l’agriculture durable grâce à la tech. Son ambition ? Transformer durablement l’agriculture et la planète. Brut. a rencontré Wissal, sa cofondatrice, pour comprendre comment fonctionne cette solution. Avec Orange .