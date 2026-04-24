Environnement
Ecologie

Sand to Green, cette start-up marocaine qui régénère les sols

🇲🇦 Sand to Green, lauréate du Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et Moyen-Orient (POESAM), est une startup marocaine qui réinvente l’agriculture durable grâce à la tech. Son ambition ? Transformer durablement l’agriculture et la planète. Brut. a rencontré Wissal, sa cofondatrice, pour comprendre comment fonctionne cette solution. Avec Orange .
Publié le
24
/
04
/
2026
À suivre
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