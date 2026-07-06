Environnement
Ecologie

🇨🇩 RDC : une baleine échoue sur une plage de la ville de Muanda.

🇨🇩 Une imposante baleine, longue de 10 mètres, s'est échouée le 1ᵉʳ juillet 2026 sur la plage du Kilomètre 5, à Muanda, une ville côtière de la République démocratique du Congo. Malgré l'intervention des secours, le mammifère marin n'a pas pu être sauvé et a finalement été inhumé.
Publié le
06
/
07
/
2026
À suivre
En RDC, la jeunesse s’engage pour l’environnement
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