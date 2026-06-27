À la découverte des Tata du Bénin

🇧🇯 Dans le nord-ouest du Bénin, les Tata fascinent par leur architecture unique. Ces habitations en terre, conçues comme de véritables forteresses familiales, servaient autrefois à protéger leurs habitants, leurs récoltes et leur bétail. Notre journaliste Witchédji est allée à leur découverte de ce patrimoine en danger. #Sawara