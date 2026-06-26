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Nature & Voyage

La Première Air France : immersion avec Marie Paul Adjé

À quoi ressemble la vie de Marie Paul Adjé, en vrai ? Pour le découvrir, on l'a suivie lors de son dernier passage à Paris et elle nous a invités à bord de La Première Air France, pour son retour à Abidjan. On te raconte.
Publié le
26
/
06
/
2026
À suivre
🇨🇩🇺🇸 Ebola : un passager congolais débarqué d’un avion par mesure de sécurité.
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