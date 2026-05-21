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Nature & Voyage

🇨🇩🇺🇸 Ebola : un passager congolais débarqué d’un avion par mesure de sécurité.

🇨🇩🇺🇸En voyage pour les États-Unis, un ressortissant congolais a été débarqué d’un vol reliant Paris à Détroit en raison des restrictions d’entrée imposées par les autorités américaines à la RDC, touchée par une nouvelle poussée de l’épidémie d’Ebola. On te raconte.
Publié le
21
/
05
/
2026
À suivre
On a découvert le secret des Mkharek de Béja !
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🇨🇩🇺🇸 Ebola : un passager congolais débarqué d’un avion par mesure de sécurité.

🇨🇩🇺🇸En voyage pour les États-Unis, un ressortissant congolais a été débarqué d’un vol reliant Paris à Détroit en raison des restrictions d’entrée imposées par les autorités américaines à la RDC, touchée par une nouvelle poussée de l’épidémie d’Ebola. On te raconte.
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