🇨🇩🇺🇸 Ebola : un passager congolais débarqué d’un avion par mesure de sécurité.

🇨🇩🇺🇸En voyage pour les États-Unis, un ressortissant congolais a été débarqué d’un vol reliant Paris à Détroit en raison des restrictions d’entrée imposées par les autorités américaines à la RDC, touchée par une nouvelle poussée de l’épidémie d’Ebola. On te raconte.