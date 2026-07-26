Ces jeunes entrepreneurs lancent une unité locale de production de clous à Goma

🇨🇩 "Ce qui nous a motivés à lancer la production locale de clous, c’est que la majorité des matériaux utilisés ici sont importés." En RDC, de jeunes ingénieurs de la ville de Goma ont mis sur pied une unité de fabrication de clous. Leur objectif : répondre à la forte demande locale en matériaux de construction et réduire la dépendance aux importations. Brut. est allé à leur rencontre.