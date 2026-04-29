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La FIFA annonce deux nouvelles règles pour le Mondial 2026.

"Tout joueur peut écoper d’un carton rouge s’il se couvre la bouche ou s’il quitte le terrain pour protester contre une décision de l’arbitre." À quelques jours du Mondial, la FIFA a annoncé de nouvelles règles. Les voici.
Publié le
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04
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2026
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