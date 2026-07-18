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🇸🇳 Mondial 2026 : que s'est-il passé avec le Sénégal ?

🇸🇳 Un sélectionneur écarté, une fédération critiquée, des tensions internes exposées… Comment le Sénégal est-il passé de modèle du football africain à équipe en crise ? Notre journaliste Edou décrypte la situation. #Mondial2026
Publié le
18
/
07
/
2026
À suivre
L'histoire derrière la célèbre photo de Messi et Lamine Yamal.
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