L'histoire derrière la célèbre photo de Messi et Lamine Yamal.
Dix-neuf ans après ce shooting où Lionel Messi donnait le bain à Lamine Yamal, les deux joueurs s'affrontent en finale du #Mondial2026. Mais connaissez-vous l'histoire derrière ce cliché ? On vous raconte.
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L'histoire derrière la célèbre photo de Messi et Lamine Yamal.
Dix-neuf ans après ce shooting où Lionel Messi donnait le bain à Lamine Yamal, les deux joueurs s'affrontent en finale du #Mondial2026. Mais connaissez-vous l'histoire derrière ce cliché ? On vous raconte.
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