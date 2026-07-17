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L'histoire derrière la célèbre photo de Messi et Lamine Yamal.

Dix-neuf ans après ce shooting où Lionel Messi donnait le bain à Lamine Yamal, les deux joueurs s'affrontent en finale du #Mondial2026. Mais connaissez-vous l'histoire derrière ce cliché ? On vous raconte.
Publié le
17
/
07
/
2026
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