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Le Canada refuse l’entrée sur son territoire au milieu de terrain ghanéen Thomas Partey

🇬🇭🇨🇦Le Canada refuse l’entrée sur son territoire au milieu de terrain ghanéen Thomas Partey, poursuivi pour vi0l et agression sexu3lle au Royaume-Uni. Accra proteste et menace de saisir la justice canadienne.
Publié le
14
/
06
/
2026
À suivre
"Si les joueurs disent qu'ils vont tout djinzin, alors ils vont tout djinzin..."
"Si les joueurs disent qu'ils vont tout djinzin, alors ils vont tout djinzin..."
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Le Canada refuse l’entrée sur son territoire au milieu de terrain ghanéen Thomas Partey

🇬🇭🇨🇦Le Canada refuse l’entrée sur son territoire au milieu de terrain ghanéen Thomas Partey, poursuivi pour vi0l et agression sexu3lle au Royaume-Uni. Accra proteste et menace de saisir la justice canadienne.
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