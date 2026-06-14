Le Canada refuse l’entrée sur son territoire au milieu de terrain ghanéen Thomas Partey
🇬🇭🇨🇦Le Canada refuse l’entrée sur son territoire au milieu de terrain ghanéen Thomas Partey, poursuivi pour vi0l et agression sexu3lle au Royaume-Uni. Accra proteste et menace de saisir la justice canadienne.
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Le Canada refuse l’entrée sur son territoire au milieu de terrain ghanéen Thomas Partey
🇬🇭🇨🇦Le Canada refuse l’entrée sur son territoire au milieu de terrain ghanéen Thomas Partey, poursuivi pour vi0l et agression sexu3lle au Royaume-Uni. Accra proteste et menace de saisir la justice canadienne.
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