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🇨🇻🇺🇸 Mondial 2026 : l'équipe du Cap-Vert est arrivée aux États-Unis.

🇨🇻🇺🇸 Les Requins Bleus du Cap-Vert sont bien arrivés aux États-Unis, où ils participeront pour la première fois de leur histoire à une phase finale de Coupe du monde. Pour leur premier match de la compétition, ils affronteront l’Espagne le 15 juin à Boston. #Mondial2026
Publié le
03
/
06
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2026
À suivre
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