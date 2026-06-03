🇨🇻🇺🇸 Mondial 2026 : l'équipe du Cap-Vert est arrivée aux États-Unis.

🇨🇻🇺🇸 Les Requins Bleus du Cap-Vert sont bien arrivés aux États-Unis, où ils participeront pour la première fois de leur histoire à une phase finale de Coupe du monde. Pour leur premier match de la compétition, ils affronteront l’Espagne le 15 juin à Boston. #Mondial2026