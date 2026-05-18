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Mondial 2026 : les États-Unis suppriment la caution de visa pour les supporters.

L’administration Trump a annoncé la suspension temporaire du système de caution de visa (de 5 000 à 15 000 dollars) imposée aux supporters de certains pays souhaitant assister à la Coupe du monde 2026. On t’explique. #Mondial2026
Publié le
18
/
05
/
2026
À suivre
Le Congolais Jean‑Jacques Ndala a été désigné par la CAF pour arbitrer la finale aller de la Ligue des champions.
Le Congolais Jean‑Jacques Ndala a été désigné par la CAF pour arbitrer la finale aller de la Ligue des champions.
À suivre
Le Congolais Jean‑Jacques Ndala a été désigné par la CAF pour arbitrer la finale aller de la Ligue des champions.
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Le Congolais Jean‑Jacques Ndala a été désigné par la CAF pour arbitrer la finale aller de la Ligue des champions.
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Le Congolais Jean‑Jacques Ndala a été désigné par la CAF pour arbitrer la finale aller de la Ligue des champions.
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