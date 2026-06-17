Qui est Vozinha le gardien de but cap-verdien ?

🇨🇻 Lors du premier match du Cap-Vert au #Mondial2026 face à l'Espagne, il a réalisé 7 arrêts décisifs et a été élu homme du match. Voici ce qu'il faut savoir sur Vozinha, le gardien de but cap-verdien. 🧤⚽️