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Qui est Vozinha le gardien de but cap-verdien ?

🇨🇻 Lors du premier match du Cap-Vert au #Mondial2026 face à l'Espagne, il a réalisé 7 arrêts décisifs et a été élu homme du match. Voici ce qu'il faut savoir sur Vozinha, le gardien de but cap-verdien. 🧤⚽️
Publié le
17
/
06
/
2026
À suivre
Le Canada refuse l’entrée sur son territoire au milieu de terrain ghanéen Thomas Partey
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