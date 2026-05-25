🇨🇩 RDC : les Léopards confinés avant le mondial ?

🇨🇩 À l’approche du #Mondial2026, la Maison Blanche envisagerait d’imposer à la sélection congolaise une "quarantaine" avant son entrée sur le sol américain, en raison de cas d’Ebola confirmés en RDC. On te raconte.