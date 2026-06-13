"Si les joueurs disent qu'ils vont tout djinzin, alors ils vont tout djinzin..."
🇨🇮 "Si les joueurs disent qu'ils vont tout djinzin, alors ils vont tout djinzin..." Présent aux côtés des Éléphants pour le #Mondial2026, le président de la FIF est confiant . À notre micro, Idriss Diallo a évoqué l’ambiance au sein du groupe et les ambitions de son équipe, douze ans après leur dernière participation à la compétition.
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"Si les joueurs disent qu'ils vont tout djinzin, alors ils vont tout djinzin..."
🇨🇮 "Si les joueurs disent qu'ils vont tout djinzin, alors ils vont tout djinzin..." Présent aux côtés des Éléphants pour le #Mondial2026, le président de la FIF est confiant . À notre micro, Idriss Diallo a évoqué l’ambiance au sein du groupe et les ambitions de son équipe, douze ans après leur dernière participation à la compétition.
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