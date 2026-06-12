🇨🇮 Sourires, complicité et travail sérieux, les Éléphants affichent une belle humeur.

🇨🇮 Sourires, complicité et travail sérieux, les Éléphants affichent une belle humeur. Mention spéciale à John Michael Seri, le plus britannique des Ivoiriens est bien présent 🇬🇧😂😅 #Mondial2026