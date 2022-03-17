¿Qué es la amenaza nuclear?

DIVINA LEY N° 962.- LAS LLAMADAS NACIONES UNIDAS, SALIDA DEL EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA DEL ORO, NO RESPETARON LAS ELECCIONES DE LOS PUEBLOS; MUCHOS TIRANOS GOBIERNAN LOS REBAÑOS LLAMADOS NACIONES; NO HABIÉNDOSE DADO POR ELLOS, NI UN VOTO SIQUIERA; ESTA ABERRACIÓN CONTRA EL LIBRE ALBEDRÍO HUMANO, LO PAGAN LOS QUE CREARON LA EXTRAÑA Y DESCONOCIDA NACIONES UNIDAS; PORQUE SIENDO DESCONOCIDO EL EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA SALIDO DE LAS LEYES DEL ORO, LA BESTIA APOCALÍPTICA LLAMADA NACIONES UNIDAS, TAMBIÉN ES DESCONOCIDA.-
DIVINA LEY N° 907.- LOS ORGANIZADORES DE LAS LLAMADAS NACIONES UNIDAS, NINGUNO A ENTRADO AL REINO DE LOS CIELOS; NINGUNO ENTRARÁ; ESTA EXTRAÑA ORGANIZACIÓN FUÉ EL SUPREMO SÍMBOLO DE LA HIPOCRECÍA, EN LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA, DEL EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA, SALIDO DEL ORO; EN ESTA EXTRAÑA BESTIA, MANDABA MÁS, EL QUE MÁS ORO TENÍA; NO MANDABAN LOS HUMILDES DEL MUNDO; NO SE LE DIÓ PREFERENCIA, A LOS PREFERIDOS DEL PADRE; ASÍ TAMBIÉN SERÁN DESPRECIADOS, LOS EXTRAÑOS MIEMBROS, DE TAN EXTRAÑA ORGANIZACIÓN; TODA LLAMADA NACIÓN QUE PARTICIPÓ EN ESTA EXTRAÑA BESTIA, ES ACUSADA POR EL DIVINO PADRE JEHOVA, DE COMPLICIDAD CONTRA EL VERDADERO MUNDO DE LA ESPÍRITUALIDAD; PORQUE SE EMPLEÓ A LA EXTRAÑA FUERZA, PARA HACER JUSTICIA; ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE AL REINO DE LOS CIELOS, UNA NACIÓN QUE NO PERTENECIÓ, A TAN EXTRAÑO ORGANISMO; A QUE PUEDA ENTRAR, UNA QUE PERTENECIÓ.-
DIVINA LEY N° 1968.- A LAS LLAMADAS NACIONES UNIDAS, SURGIDAS DEL EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA, SALIDO DE LAS LEYES DEL ORO; DEBEN SUMARSE PARA SÍ MISMOS, TODO EL PUNTAJE DE TINIEBLAS, QUE CAUSÓ EL HABER DIVIDIDO AL MUNDO EN NACIONES; LAS LLAMADAS NACIONES SALIERON DEL LIBRE ALBEDRÍO HUMANO; ESTA EXTRAÑA DIVISIÓN DEL MUNDO, NO ES ÁRBOL PLANTADO POR EL DIVINO PADRE JEHOVA; Y DE RAÍZ SERÁ ARRANCADO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA; SE ENSEÑÓ EN EL DIVINO EVANGELIO DEL PADRE, QUE SÓLO SATANÁS DIVIDE Y SE DIVIDE ASÍ MISMO; SE DESTRUYE ASÍ MISMO; Y SI HUBO NACIONES EN QUE SE GOBERNÓ POR LA FUERZA, CADA PUNTO DE TINIEBLAS, DE LOS MIEMBROS DE LAS LLAMADAS NACIONES UNIDAS, SE MULTIPLICA POR MIL; NUNCA EXSISTIÓ EN ESTA EXTRAÑA BESTIA, LA UNIDAD MUNDIAL; LO QUE LES DA PARA SÍ MISMOS, OTRO TANTO PUNTAJE POR HIPOCRECÍA; LA DIVINA JUSTICIA, A ESTA EXTRAÑA ORGANIZACIÓN, ES SEGUNDO POR SEGUNDO; INSTANTE POR INSTANTE; IDEA POR IDEA HABLADA; DEL TIEMPO DE SU REINADO SOBRE LA TIERRA; TODO LO QUE DIVIDIÓ EL HOMBRE EN SU PRUEBA DE VIDA, ABSOLUTAMENTE TODO, ES JUZJADO PARTIENDO POR LO MÁS MICROSCÓPICO, QUE LA MENTE PUEDA IMAGINAR.-
DIVINA LEY N° 973.- EL LLAMADO TERCER MUNDO, ES EL MUNDO ELEGIDO POR EL PADRE; PORQUE EL TERCER MUNDO, FUÉ EXPLOTADO Y ENGAÑADO POR LA BESTIA; ES MÁS FÁCIL QUE QUEDE EN ESTE PLANETA, UN MUNDO QUE SUFRIÓ; A QUE PUEDA QUEDAR UN MUNDO QUE CONOCIÓ Y VIVIÓ LA ABUNDANCIA Y LA COMODIDAD, A COSTILLAS DE OTROS; EL TERCER MUNDO TIENE LA SEÑAL DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD; Y ES EL NUEVO ÁNGULO DEL NUEVO MUNDO OMEGA; EL TERCER MUNDO CONOCERÁ EL PRINCIPIO DEL GOBIERNO UNIVERSAL EN LA TIERRA; UN GOBIERNO CON QUE SIEMPRE SOÑARON LOS SENCILLOS Y HUMILDES DE CORAZÓN; UN GOBIERNO QUE JAMÁS PUDIERON DAR, LOS CREADORES Y SUSTENTADORES DEL EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA, SALIDO DEL ORO; PORQUE TALES ESPÍRITUS, FUERON Y SON, LOS MÁS ATRASADOS DE LA EVOLUCIÓN HUMANA.-
DIVINA LEY N° 974.- LA NACIÓN LLAMADA ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, SALIDA DEL EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA DEL ORO, ES LA CABEZA DE LA BESTIA; ESTA EXTRAÑA NACIÓN, ES LA CORRUPTORA NÚMERO UNO DEL MUNDO; CON SU EXTRAÑO LIBERTINAJE, ILUSIONÓ AL MUNDO; ESTA EXTRAÑA BESTIA, CONOCERÁ EL FUEGO VIVIENTE DEL HIJO SOLAR CRISTO; CONOCERÁ LA IRA TERRIBLE DEL DIVINO PADRE JEHOVA; MANIFESTADA EN EL ENOJO DE LOS ELEMENTOS VIVIENTES DE LA NATURALEZA; ESTE REBAÑO SOBERBIO CAYÓ EN LA MISMA LEY DE SODOMA Y GOMORRA; PORQUE LA RIQUEZA LOS CORROMPIÓ; ESTA NACIÓN SERÁ AISLADA POR EL RESTO DEL MUNDO; TAL COMO ELLA AISLÓ A OTROS; CON LA MISMA VARA CONQUE MIDIÓ A OTROS, SERÁ MEDIDA TAMBIÉN ELLA.-
DIVINA LEY N° 988.- LA BESTIA SALIDA DEL EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA DEL ORO, DEJARÁ AL ABANDONO A LAS NACIONES QUE ILUSIONÓ CON SU ORO; LA BESTIA LLAMADA FASCISMO, SE HARÁ CARGO DEL DESTINO DE TALES NACIONES; ES EL FÍN DE LOS TIEMPOS QUE PERTENECEN A UNO DE LOS MÁS EXTRAÑOS SISTEMAS DE VIDA, DE QUE SE HAYA TENIDO MEMORIA EN ESTE PLANETA; UN EXTRAÑO SISTEMA QUE PRODUCÍA Y SE DESTRUÍA; UN EXTRAÑO ALARDE DE MALGASTAR LOS INSTANTES DE VIDA PEDIDOS; QUE CUESTA CARÍSIMO PAGAR; CUESTA LLORAR Y CRUJIR DE DIENTES; CUESTA NO VOLVER A CONOCER MÁS, LA LUZ DEL PADRE.-
DIVINA LEY N° 1059.- ANTES DE QUE LOS HOMBRES-DEMONIOS DESENCADENEN LA GUERRA ATÓMICA, PRIMERO SERÁ EL LLORAR Y CRUJIR DE DIENTES; NO HABRÁ GUERRA ATÓMICA; PORQUE EL MUNDO ABANDONARÁ A LA BESTIA; LA BESTIA CAE, PORQUE EL MUNDO CAMBIA DE COSTUMBRES; HABRÁ LA GUERRA DEL ARMAGEDÓN; QUE SIGNIFICA GENTE QUE SE ARMA; CADA CUAL SE ARMARÁ CON LAS PROPIAS IDEAS QUE GENERÓ EN LA VIDA; PORQUE IDEA POR IDEA, A PARTIR DE LOS DOCE AÑOS DE EDAD, SERÁN JUZJADAS; LO MÁS MICROSCÓPICO QUE SE TUVO EN SÍ MISMO, ES JUZJADO, PORQUE ESCRITO FUE: QUE EL DIVINO JUICIO SOLAR, JUZJARÍA TODAS LAS COSAS IMAGINABLES.-
Quiere saber mas: Visite alfayomega.pe sepa que Cristo ya esta en la Tierra.
𝙐𝙘𝙧𝙖𝙣𝙞𝙖, 𝙚𝙡 𝙛𝙞𝙣 𝙙𝙚𝙡 𝙫𝙞𝙚𝙟𝙤 𝙤𝙧𝙙𝙚𝙣 𝙮 𝙡𝙖 𝙫𝙚𝙧𝙜𝙪̈𝙚𝙣𝙯𝙖 𝙙𝙚𝙡 “𝙥𝙧𝙤𝙜𝙧𝙚𝙨𝙞𝙨𝙢𝙤”
Los testimonios de los refugiados de las zonas de combate en Ucrania comienzan a convertirse en un aluvión, a continuación lean parte de ello.
“Los cuerpos estaban cerca de las viviendas [...] Esos perros del batallón Azov ejecutaban a la gente, monstruos [...] Dispararon al convoy de los civiles que trataban de huir, autobuses llenos de gente”, dice uno, entre muchos
En esa misma medida se han ido apagando las voces de los “progresistas” del mundo occidental, que al inicio de la operación militar rusa se apresuraron a condenar al “carnicero de Moscú” (Vladimir Putin) y a solidarizar con la heroica resistencia ucraniana representada por el presidente Volodímir Zelenski. (...) Todos estos periodistas, políticos e intelectuales, en su fuero interno, probablemente ya están entendiendo -esperamos que íntimamente avergonzados- que ellos también han sido presa fácil de la intoxicación mediática, que ha convertido a medios supuestamente serios como la BBC en plataformas propagandísticas que difunden mentiras sin pudor. https://www.hispantv.com/.../539541/orden-mundial-rusia-eeuu
..... y ese florero que aparece al inicio del video??
3 comentarios
Alfa O.22/03/2022 03:53
DIVINA LEY N° 962.- LAS LLAMADAS NACIONES UNIDAS, SALIDA DEL EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA DEL ORO, NO RESPETARON LAS ELECCIONES DE LOS PUEBLOS; MUCHOS TIRANOS GOBIERNAN LOS REBAÑOS LLAMADOS NACIONES; NO HABIÉNDOSE DADO POR ELLOS, NI UN VOTO SIQUIERA; ESTA ABERRACIÓN CONTRA EL LIBRE ALBEDRÍO HUMANO, LO PAGAN LOS QUE CREARON LA EXTRAÑA Y DESCONOCIDA NACIONES UNIDAS; PORQUE SIENDO DESCONOCIDO EL EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA SALIDO DE LAS LEYES DEL ORO, LA BESTIA APOCALÍPTICA LLAMADA NACIONES UNIDAS, TAMBIÉN ES DESCONOCIDA.- DIVINA LEY N° 907.- LOS ORGANIZADORES DE LAS LLAMADAS NACIONES UNIDAS, NINGUNO A ENTRADO AL REINO DE LOS CIELOS; NINGUNO ENTRARÁ; ESTA EXTRAÑA ORGANIZACIÓN FUÉ EL SUPREMO SÍMBOLO DE LA HIPOCRECÍA, EN LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA, DEL EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA, SALIDO DEL ORO; EN ESTA EXTRAÑA BESTIA, MANDABA MÁS, EL QUE MÁS ORO TENÍA; NO MANDABAN LOS HUMILDES DEL MUNDO; NO SE LE DIÓ PREFERENCIA, A LOS PREFERIDOS DEL PADRE; ASÍ TAMBIÉN SERÁN DESPRECIADOS, LOS EXTRAÑOS MIEMBROS, DE TAN EXTRAÑA ORGANIZACIÓN; TODA LLAMADA NACIÓN QUE PARTICIPÓ EN ESTA EXTRAÑA BESTIA, ES ACUSADA POR EL DIVINO PADRE JEHOVA, DE COMPLICIDAD CONTRA EL VERDADERO MUNDO DE LA ESPÍRITUALIDAD; PORQUE SE EMPLEÓ A LA EXTRAÑA FUERZA, PARA HACER JUSTICIA; ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE AL REINO DE LOS CIELOS, UNA NACIÓN QUE NO PERTENECIÓ, A TAN EXTRAÑO ORGANISMO; A QUE PUEDA ENTRAR, UNA QUE PERTENECIÓ.- DIVINA LEY N° 1968.- A LAS LLAMADAS NACIONES UNIDAS, SURGIDAS DEL EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA, SALIDO DE LAS LEYES DEL ORO; DEBEN SUMARSE PARA SÍ MISMOS, TODO EL PUNTAJE DE TINIEBLAS, QUE CAUSÓ EL HABER DIVIDIDO AL MUNDO EN NACIONES; LAS LLAMADAS NACIONES SALIERON DEL LIBRE ALBEDRÍO HUMANO; ESTA EXTRAÑA DIVISIÓN DEL MUNDO, NO ES ÁRBOL PLANTADO POR EL DIVINO PADRE JEHOVA; Y DE RAÍZ SERÁ ARRANCADO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA; SE ENSEÑÓ EN EL DIVINO EVANGELIO DEL PADRE, QUE SÓLO SATANÁS DIVIDE Y SE DIVIDE ASÍ MISMO; SE DESTRUYE ASÍ MISMO; Y SI HUBO NACIONES EN QUE SE GOBERNÓ POR LA FUERZA, CADA PUNTO DE TINIEBLAS, DE LOS MIEMBROS DE LAS LLAMADAS NACIONES UNIDAS, SE MULTIPLICA POR MIL; NUNCA EXSISTIÓ EN ESTA EXTRAÑA BESTIA, LA UNIDAD MUNDIAL; LO QUE LES DA PARA SÍ MISMOS, OTRO TANTO PUNTAJE POR HIPOCRECÍA; LA DIVINA JUSTICIA, A ESTA EXTRAÑA ORGANIZACIÓN, ES SEGUNDO POR SEGUNDO; INSTANTE POR INSTANTE; IDEA POR IDEA HABLADA; DEL TIEMPO DE SU REINADO SOBRE LA TIERRA; TODO LO QUE DIVIDIÓ EL HOMBRE EN SU PRUEBA DE VIDA, ABSOLUTAMENTE TODO, ES JUZJADO PARTIENDO POR LO MÁS MICROSCÓPICO, QUE LA MENTE PUEDA IMAGINAR.- DIVINA LEY N° 973.- EL LLAMADO TERCER MUNDO, ES EL MUNDO ELEGIDO POR EL PADRE; PORQUE EL TERCER MUNDO, FUÉ EXPLOTADO Y ENGAÑADO POR LA BESTIA; ES MÁS FÁCIL QUE QUEDE EN ESTE PLANETA, UN MUNDO QUE SUFRIÓ; A QUE PUEDA QUEDAR UN MUNDO QUE CONOCIÓ Y VIVIÓ LA ABUNDANCIA Y LA COMODIDAD, A COSTILLAS DE OTROS; EL TERCER MUNDO TIENE LA SEÑAL DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD; Y ES EL NUEVO ÁNGULO DEL NUEVO MUNDO OMEGA; EL TERCER MUNDO CONOCERÁ EL PRINCIPIO DEL GOBIERNO UNIVERSAL EN LA TIERRA; UN GOBIERNO CON QUE SIEMPRE SOÑARON LOS SENCILLOS Y HUMILDES DE CORAZÓN; UN GOBIERNO QUE JAMÁS PUDIERON DAR, LOS CREADORES Y SUSTENTADORES DEL EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA, SALIDO DEL ORO; PORQUE TALES ESPÍRITUS, FUERON Y SON, LOS MÁS ATRASADOS DE LA EVOLUCIÓN HUMANA.- DIVINA LEY N° 974.- LA NACIÓN LLAMADA ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, SALIDA DEL EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA DEL ORO, ES LA CABEZA DE LA BESTIA; ESTA EXTRAÑA NACIÓN, ES LA CORRUPTORA NÚMERO UNO DEL MUNDO; CON SU EXTRAÑO LIBERTINAJE, ILUSIONÓ AL MUNDO; ESTA EXTRAÑA BESTIA, CONOCERÁ EL FUEGO VIVIENTE DEL HIJO SOLAR CRISTO; CONOCERÁ LA IRA TERRIBLE DEL DIVINO PADRE JEHOVA; MANIFESTADA EN EL ENOJO DE LOS ELEMENTOS VIVIENTES DE LA NATURALEZA; ESTE REBAÑO SOBERBIO CAYÓ EN LA MISMA LEY DE SODOMA Y GOMORRA; PORQUE LA RIQUEZA LOS CORROMPIÓ; ESTA NACIÓN SERÁ AISLADA POR EL RESTO DEL MUNDO; TAL COMO ELLA AISLÓ A OTROS; CON LA MISMA VARA CONQUE MIDIÓ A OTROS, SERÁ MEDIDA TAMBIÉN ELLA.- DIVINA LEY N° 988.- LA BESTIA SALIDA DEL EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA DEL ORO, DEJARÁ AL ABANDONO A LAS NACIONES QUE ILUSIONÓ CON SU ORO; LA BESTIA LLAMADA FASCISMO, SE HARÁ CARGO DEL DESTINO DE TALES NACIONES; ES EL FÍN DE LOS TIEMPOS QUE PERTENECEN A UNO DE LOS MÁS EXTRAÑOS SISTEMAS DE VIDA, DE QUE SE HAYA TENIDO MEMORIA EN ESTE PLANETA; UN EXTRAÑO SISTEMA QUE PRODUCÍA Y SE DESTRUÍA; UN EXTRAÑO ALARDE DE MALGASTAR LOS INSTANTES DE VIDA PEDIDOS; QUE CUESTA CARÍSIMO PAGAR; CUESTA LLORAR Y CRUJIR DE DIENTES; CUESTA NO VOLVER A CONOCER MÁS, LA LUZ DEL PADRE.- DIVINA LEY N° 1059.- ANTES DE QUE LOS HOMBRES-DEMONIOS DESENCADENEN LA GUERRA ATÓMICA, PRIMERO SERÁ EL LLORAR Y CRUJIR DE DIENTES; NO HABRÁ GUERRA ATÓMICA; PORQUE EL MUNDO ABANDONARÁ A LA BESTIA; LA BESTIA CAE, PORQUE EL MUNDO CAMBIA DE COSTUMBRES; HABRÁ LA GUERRA DEL ARMAGEDÓN; QUE SIGNIFICA GENTE QUE SE ARMA; CADA CUAL SE ARMARÁ CON LAS PROPIAS IDEAS QUE GENERÓ EN LA VIDA; PORQUE IDEA POR IDEA, A PARTIR DE LOS DOCE AÑOS DE EDAD, SERÁN JUZJADAS; LO MÁS MICROSCÓPICO QUE SE TUVO EN SÍ MISMO, ES JUZJADO, PORQUE ESCRITO FUE: QUE EL DIVINO JUICIO SOLAR, JUZJARÍA TODAS LAS COSAS IMAGINABLES.- Quiere saber mas: Visite alfayomega.pe sepa que Cristo ya esta en la Tierra.
Luis M.21/03/2022 18:11
𝙐𝙘𝙧𝙖𝙣𝙞𝙖, 𝙚𝙡 𝙛𝙞𝙣 𝙙𝙚𝙡 𝙫𝙞𝙚𝙟𝙤 𝙤𝙧𝙙𝙚𝙣 𝙮 𝙡𝙖 𝙫𝙚𝙧𝙜𝙪̈𝙚𝙣𝙯𝙖 𝙙𝙚𝙡 “𝙥𝙧𝙤𝙜𝙧𝙚𝙨𝙞𝙨𝙢𝙤” Los testimonios de los refugiados de las zonas de combate en Ucrania comienzan a convertirse en un aluvión, a continuación lean parte de ello. “Los cuerpos estaban cerca de las viviendas [...] Esos perros del batallón Azov ejecutaban a la gente, monstruos [...] Dispararon al convoy de los civiles que trataban de huir, autobuses llenos de gente”, dice uno, entre muchos En esa misma medida se han ido apagando las voces de los “progresistas” del mundo occidental, que al inicio de la operación militar rusa se apresuraron a condenar al “carnicero de Moscú” (Vladimir Putin) y a solidarizar con la heroica resistencia ucraniana representada por el presidente Volodímir Zelenski. (...) Todos estos periodistas, políticos e intelectuales, en su fuero interno, probablemente ya están entendiendo -esperamos que íntimamente avergonzados- que ellos también han sido presa fácil de la intoxicación mediática, que ha convertido a medios supuestamente serios como la BBC en plataformas propagandísticas que difunden mentiras sin pudor. https://www.hispantv.com/.../539541/orden-mundial-rusia-eeuu
Marciano C.21/03/2022 05:14
..... y ese florero que aparece al inicio del video??