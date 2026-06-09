Affaire Lyhanna : suivez l'audience de Gérald Darmanin et de Laurent Nuñez au Sénat ce mardi 9 juin

Suivez en ce moment l'audience des ministres de la Justice et de l'Intérieur sur la chaîne YouTube de Brut, au lendemain de la prise de parole de Gérald Darmanin.

Des sénateurs auditionnent en ce moment même, ce mardi 9 juin dans la matinée, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez et le garde des Sceaux Gérald Darmanin, qui a exclu toute démission hier lors de sa prise de parole.

🔴 Le direct à suivre sur la chaîne YouTube de Brut. 🔴

Le ministre français de la Justice a refusé lundi de démissionner alors que l'indignation grandissait face aux défaillances judiciaires dans le traitement du dossier du suspect dans le meurtre d'une fillette de 11 ans. Des manifestations se sont tenu un partout en France, devant les tribunaux. À Paris, les manifestants s'étaient donné rendez-vous place Vendôme, devant le ministère de la Justice. Bien que cette manifestation parisienne ait été interdite dans l'après-midi, des manifestants se tenaient sur place, comme a pu le constater notre journaliste Rémy Buisine. Ils étaient tous venus rendre hommage à Lyhanna.

Le corps de la fillette, Lyhanna, a été retrouvé la semaine dernière après sa disparition le 29 mai près de la ville de Fleurance, dans le sud-ouest du pays.

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, s'est excusé vendredi pour ce qu'il a qualifié d'"énorme défaillance" dans le traitement des accusations antérieures portées contre le suspect. Cet homme de 41 ans, père d'un camarade de classe de la victime, avait déjà été formellement accusé à deux reprises de viol sur mineur (Brut. en parlait dans un article qui rappelle l'ensemble des faits qui concernent Jérôme B.).

Une plainte avait été déposée en août de l'année dernière, mais l'enquête était au point mort et la police ne l'avait toujours pas interrogé lorsque Lyhanna a disparu neuf mois plus tard.

Gérald Darmanin a déclaré avoir ordonné aux procureurs de la République de réexaminer les 70 000 plaintes en cours d’instruction dans toute la France pour des faits présumés commis contre des enfants.

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, recevra à 11H30 à Matignon les membres de son gouvernement concernés par le sujet (Intérieur, Justice, Santé, Éducation nationale et Égalité).