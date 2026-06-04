Affaire Lyhanna : un corps retrouvé dans la zone des recherches

Un corps a été retrouvé près de Fleurance, lieu de disparition de la jeune Lyhanna, ce jeudi 4 juin. Des identifications sont en cours pour déterminer s’il s’agit bien de la jeune fille. Rappel des faits par Brut., qui vous précise aussi le profil du principal suspect, Jérôme B.

Selon RTL , le corps a été découvert “à une quinzaine de kilomètres” du domicile de la collégienne de 11 ans, à Fleurance (Gers). Le Parisien ajoute que la dépouille était située “dans une usine agricole”. D’après l’AFP, “des analyses d’identification” sont en cours pour s’assurer qu’il s’agit bien de la jeune fille. Du côté de la rédaction de BFM, la chaîne assure que “les parents de la jeune fille ont été avertis” de la situation en cours.

Le corps est probablement celui de Lyhanna, disparue depuis vendredi, mais une autopsie devra le confirmer, a annoncé le procureur d'Agen Olivier Naboulet.

"Dans un espace écarté d’une vue directe, le corps paraissant être celui d’un enfant a été retrouvé, porteur de vêtements similaires à ceux que la mineure enlevée et séquestrée portait au moment de sa disparition", a dit le procureur dans un communiqué.

Voilà une semaine que la jeune Lyhanna, est portée disparue . Elle a été apperçue pour la dernière fois vendredi 29 mai à 15h05 devant son collège du bourg, dans le véhicule du suspect. Dimanche, soit deux jour après sa disparition, une grande battue était organisée pour tenter de retrouver la jeune file, sans succès. Un homme, Jérôme B. a été mis en garde à vue avant qu’une information judiciaire ne soit ouverte. Présenté à un juge, Jérôme B. est resté mutique. Il est soupçonné pour le moment de “séquestration et d’enlèvement sur mineure de moins de 15 ans” et est actuellement placé en détention provisoire. Le procreur et le parquet ne se sont pas pour le moment prononcé sur une potentielle peine plus lourde en cas d’homicide.

Jérôme B. est un père de famille qui avait déjà été en contact avec Lyhanna par le passé. La mère de la jeune fille avait décidé de couper les ponts avec lui suite à des “chatouilles” et un comportement étrange envers sa fille.

Hier se tenait une conférence de presse de la part de la procureure de la République d’Auch. La magistrate en a profité pour rappeler toutes les charges actuelles qui pèsent contre le père de famille. Voici les principales plaintes et ce que l’on sait en ce jeudi 4 juin 2026.

Une plainte pour “relation avec une mineure” en 2017

Selon la procureure de la République d’Auch, une plainte a été déposée en 2017 à l’encontre de Jérôme B. pour “relation avec une adolescente de 17 ans”. C’est la mère de la jeune fille conernée qui a déposée la plainte. Jérôme B. entretenait une relation avec la jeune femme de 17 ans, cette dernière assurant qu’il s’agissait “d’une relation consentie”. Cette plainte a été classée sans suite.

Une plainte pour viol sur mineure en 2022

Une procédure avait été ouverte cette année-là à la suite d’une plainte pour viol commis sur une fillette de 9 ans. Selon RTL , les viols auraient été commis au domicile de Jérôme B. alors que les enfants de ce dernier étaient absents. Cette procédure a été classée sans suite en 2024 pour le motif “d’infraction insuffisamment caractérisée”.

Une plainte pour viol sur mineure en 2025

Une plainte pour viol a été déposée en 2025 auprès de la brigade de gendarmerie de Plaisance-du-Touch, en Haute-Garonne, par la maman de Rosa, âgée de 10 ans. Les faits se seraient déroulés entre septembre 2024 et mai 2025, au domicile de Jérôme B. dans le Gers. Il n’y a pas eu encore d’auditions de l’accusé dans le cadre de cette affaire, selon la procureure de la République d’Auch. Le parquet de la ville est justement en charge de l’instruction depuis janvier 2026.



C’est pour cette affaire qu’il y a eu un imbroglio dans les transmissions des éléments entre parquets. Une procédure administrative est en cours afin de découvrir pourquoi cette affaire n’est pas remontée plus tôt pour interroger Jérôme B.

Une plainte pour viol sur mineure déposée mercredi 3 juin

Cette plainte a été déposée par un père de famille du Tarn-et-Garonne selon Libération . La procureure de la République d’Auch précise qu’elle n’a pas davantage d’informations sur cette plainte. “Il a été porté à ma connaissance ce matin le dépôt d’une nouvelle plainte pour viol sur mineur à l’encontre du mis en examen dont je n’ai pas encore pu prendre connaissance dans l’entièreté de ses détails”, a déclaré Clémence Meyer.

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