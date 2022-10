Avocat médiateur, il nous raconte son métier

“Dans une médiation, on va au contraire garder le lien et travailler avec le lien”

"Les conflits, c'est toujours un peu la même chose: c'est la cristallisation d'un problème sur une personne. On finit par mélanger le problème que l'on rencontre avec la personne qui incarne le problème" explique Pierre, qui travaille en tant qu'avocat médiateur. Il intervient sur des problématiques commerciales et familiales. Par la parole, il aide les personnes à résoudre leurs conflits ou disputes "en travaillant avec eux à chercher des solutions auxquelles ils n'ont peut-être pas pensé".

"La façon dont ça fonctionne, c'est en ajoutant un élément extérieur qui est le médiateur dans un système de communication qui ne fonctionne plus, ça aide à dénouer le conflit qui réunit ces gens". Dans certains cas, Pierre reçoit des parties chez lui, dans son salon, pour organiser une médiation. "Pourquoi? Parce que ça crée une atmosphère très différente des bureaux. Dans un bureau, la table crée un obstacle physique qui empêche physiquement les parties de se rapprocher. Et évidemment, ce n'est pas que symbolique. Et rien que ça, ça crée une atmosphère différente dans laquelle la discussion va prendre un tour différent".

"Un conflit peut prendre de multiples formes et aller devant un tribunal" explique Pierre qui ajoute: "Cela présente énormément d'insatisfaction. C'est très long. C'est aléatoire et ensuite ça brise énormément de liens. À l'inverse, dans une médiation, on va au contraire garder le lien et travailler avec le lien". Selon l'avocat médiateur, "il n'y a aucun moment où c'est trop tard et j'ai même vu des gens arriver à se reparler et à trouver un accord alors même qu'ils avaient a priori perdu tout espoir d'arriver".