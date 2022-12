Immobilier : Top 10 des villes les plus chères de France

Paris, Lyon et Nice occupent le top 3

Sans surprise, Paris occupe la première place du classement des villes les plus chères de France en termes de logement selon le dernier sondage de Meilleurtaux. Dans la capitale, en 2022, le prix du mètre carré est de 11 513€. Arrive en seconde position, la capitale gastronomique française : Lyon (5618€ le m2) puis Nice (5207€). A la 4e place, se trouve Bordeaux (5002€) devant Aix-en-Provence (4575€).

A la 6e position du classement national, se trouve Nantes (4239€ le m2) devant Rennes (4202€) et Strasbourg (4102€). Lille et Toulouse ferment le classement en occupant respectivement la 9e et à la 10e place du palmarès et avec des prix par mètre carré de 4081€ pour Lille et 3858€ pour Toulouse.