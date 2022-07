La bière de ce moine est la seule en France brassée dans un monastère

“Je l’ai vraiment ressenti comme un signe du Seigneur sur ma vocation”

Depuis 2016, l’abbaye Saint-Wandrille, située en Normandie, est la seule en France à brasser de la bière dans un monastère. “On a vu aussi et surtout qu’il n’y avait plus de bières d’abbaye brassées par les moines en France. Donc on avait une jolie page blanche à écrire. On a voulu relever le défi.” Avec une équipe de frères qui peuvent “mettre en bouteille”, l’abbaye dispose également d’un “comité de dégustation”, qui se charge de valider les lots développer les recherches sur les bières. Une bière lilloise éco-responsable produite avec des invendus de pain

“L’ivresse, ça existe aussi. Je pense qu’on l’a tous vécu avant de rentrer au monastère. L’ivresse, c’est l’excès aussi. Nous en tant que moines, on est adeptes de la vertu de tempérance. On va prendre juste ce qu’il nous faut.” En faisant de la bière, Frère Matthieu et les autres réussissent à attirer des personnes qui “ne seraient jamais venues au monastère” s'ils n’en faisaient pas. “Saint Benoît dit : ‘Ils seront vraiment moines s’ils vivent du travail de leurs mains.’ Donc voilà, on a une petite activité commerciale… Mais tout est orienté vers le Seigneur. On brasse à la fois pour vendre mais aussi pour s’occuper, pour essayer de grandir dans la foi en cherchant Dieu.” La bière change et sa consommation aussi