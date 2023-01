Dans cette épicerie, chacun paye en fonction de ses moyens

"Partager, se soutenir, s'entraider, c'est ça qui va nous faire survivre demain." Dans cette épicerie, on paie en fonction de ses moyens. Et ceux qui paient le tarif normal permettent aux plus pauvres de payer moins cher. Pendant ce temps-là, à Niort…