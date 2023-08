Le travail de pontonnière





Letizia Massimi, 20 ans, travaille à la capitainerie de Saint-Florent en tant que pontonnière ou à la VHF, la radio. Au quotidien, elle vérifie que tout est en règle, surveille que les bateaux soient bien amarrés, communique les informations aux clients. “On leur dit où se trouve la capitainerie, s'ils doivent prendre de l'eau, comment ça se passe…”, indique Letizia. “Un port de plaisance, ça marche comme dans un hôtel. Les gens font des réservations, ils arrivent, donc nous, on est là pour les amarrer, pour leur indiquer leur place, où se trouve tout : l'eau, l'électricité, la capitainerie.”

Mais Letizia n’en est pas à sa première année. Cela fait trois ans qu’elle travaille au port de Saint-Florent et au départ, elle avait quelques réticences : “Je ne fais absolument pas du tout partie de ce milieu. Quand je suis arrivée, en effet, j'avais un petit peu peur, mais franchement, on est très bien encadrés. Peur parce que je ne connais pas tous les termes, peut-être que j'aurais peur de pas pouvoir me faire comprendre, de pas assurer.” Si elle est là pour guider les personnes sur le port, elle veille aussi à la propreté du lieu, à son respect et à son bon déroulement : “On doit s'adapter à la météo. Quand il peut y avoir du vent, les bateaux risquent de s'entrechoquer entre eux, donc c'est un peu la panique. Mais en fait, on essaie que ce ne soit pas la panique. Le but, c'est surtout d'anticiper. Des fois, ça arrive que des plaisanciers fassent tomber leurs clés, leur téléphone ou un objet personnel dans le port. Du coup, ils peuvent nous contacter pour aller les chercher. Nous, en tant que pontonniers, en tant que saisonniers, notre boulot, ce n’est pas seulement d'amarrer les bateaux, c'est aussi de faire de la sensibilisation à la protection de l'environnement, à ce que le port reste propre”, indique-t-elle.

Pour Letizia, ce travail lui permet aussi de progresser en langues “parce que, mine de rien, on parle très peu français, beaucoup parlent italien, un petit peu anglais. On est en Corse, c'est une île, donc, de savoir un petit peu comment ça marche, les bateaux, bah c'est toujours pratique”, de faire des nouvelles rencontres mais aussi de financer ses études : “Par mois, je gagne 1463 euros, c'est le smic horaire, on fait un 35 heures, et ça me permet de payer mes études et ma vie étudiante. J’adore mon job étudiant, je souhaite ce job à tout le monde. C'est quand même super cool de travailler au soleil, avec des gens sympas tout l'été.”

