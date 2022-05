Voici 4 conseils pour demander une augmentation

1/ Oser demander

Anne-Charlotte, consultante en rémunération : “Pour faire votre demande d’augmentation, il est essentiel de bien se préparer. Si vous n’osez pas, malheureusement, vous n’obtiendrez rien”.

2/ Trouver les bons arguments

Tout d’abord, Anne-Charlotte conseille de mettre en avant ses qualités professionnelles à travers des arguments démontrables.

“Vos performances individuelles, votre implication personnelle, les heures de travail réalisées” : tous ces points sont des motifs de négociation, selon l’experte.

Anne-Charlotte suggère de justifier ces qualités “à travers des feedbacks que vous pouvez obtenir de vos managers et de vos collègues”.

“Assurez-vous que les compétences requises à votre poste, vous sont bien acquises. Une fois que ces compétences sont acquises, l’objectif, c’est de développer de nouvelles compétences”, précise la consultante.

3/ Savoir combien demander

“Il faut analyser la grille salariale de votre entreprise. Le second point à analyser, ce sont les salaires qui sont pratiqués sur votre secteur d’activité”.

La consultante Anne-Charlotte explique : “C’est essentiel de vous assurer que votre salaire est à niveau. S’il ne l’est pas, c’est un autre moyen de convaincre.”

Pour vous assurer que votre demande est bien perçue, l’experte conseille de privilégier des fourchettes d’augmentation.

4/ Trouver le bon moment

“Je recommande des moments qui sont assez propices, comme les entretiens annuels ou les entretiens professionnels qui ont lieu tous les deux ans et qui sont réellement adaptés pour ce type de demande”.

La consultante conclut finalement : “Il est aussi très important finalement de prendre en compte la santé financière de votre entreprise. Si vous avez bien préparé votre dossier aujourd’hui, il y a peu de chances que votre manager refuse cette demande d’augmentation.”

L’évolution salariale au sein de son entreprise est une étape importante dans la vie professionnelle d’un salarié. Négocier peut s'avérer impressionnant, mais en appliquant ces arguments, Anne-Charlotte assure la concrétisation de votre demande.

Bonne gestion de votre équipe, inflation et santé de l'entreprise, réalisation des objectifs fixés et atteinte des résultats, en dressant une série d'arguments et de raisons, vous disposerez d'atouts pour faire la demande auprès de votre employeur.