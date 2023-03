“Ce soir, on a explosé ce putain de plafond de verre !”

C’est une actrice qui a révolutionné Hollywood et une superstar du cinéma hongkongais depuis des décennies. C’est l’une des plus grandes figures du cinéma d’action au monde… C’est Michelle Yeoh. Née dans une riche famille d’Ipoh, en Malaisie, son enfance est bercée par les films hollywoodiens. À 15 ans, elle part à Londres suivre une formation de ballerine. Quand elle revient en Malaisie, à 21 ans, sa mère l’inscrit à son insu au concours de Miss Malaisie. Elle remporte le titre.

Elle décroche ensuite un rôle dans une publicité aux côtés de Jackie Chan qui attire l’attention des producteurs de Hong Kong. On lui propose alors un rôle dans un film d’action comique : The Owl and Bombo. Elle passe de la danse aux arts martiaux sans difficulté… Refusant de jouer des demoiselles en détresse, elle enchaîne les films d’action. On la retrouve à l’affiche de Yes, Madam! et de Police Story 3: Supercop.

Tigre et Dragon, Demain ne meurt jamais…

Elle fait partie des rares femmes dans le paysage du cinéma d’action hongkongais et réalise presque toujours ses propres cascades, généralement sans effets spéciaux. Sur ses tournages, elle est souvent couverte de bleus. En 1987, elle épouse le producteur Dickson Poon et met un terme à sa carrière d’actrice. Mais 5 ans plus tard, le couple divorce, parce qu’ils ne peuvent pas avoir d’enfants et Michelle recommence à tourner.

En 1997, elle se fait connaître à Hollywood en tant que Bond girl et agent secret dans Demain ne meurt jamais. En 2000, elle prête ses traits à la guerrière Yu Shu Lien, dans Tigre et Dragon, d’Ang Lee. Le film est un succès mondial au box-office. À cette même période, elle se tourne vers des rôles plus dramatiques, comme celui de de Mahema, dans Mémoires d’une geisha et celui d’Aung San Suu Kyi, militante birmane pour la paix, dans The Lady.

En 2005, elle se fiance avec Jean Todt, le président de la Fédération Internationale de l’Automobile. Les années suivantes, elle gagne de nouveaux fans en rejoignant les studios Marvel et la saga Star Trek. En 2018, on la retrouve dans le rôle de la riche belle-mère Eleanor Young dans la comédie romantique Crazy Rich Asians, applaudie pour son casting composé majoritairement d’acteurs asiatiques.

Everything Everywhere All at Once de Dan Kwan et Daniel Scheinert

En 2022, Michelle Yeoh incarne Evelyn Quan Wan, mère de famille sino-américaine qui se retrouve plongée dans le multivers, dans la comédie de science-fiction Everything Everywhere All at Once. “Je voulais juste faire des films qui comptent. Et puis j’ai reçu le script de Everything Everywhere All at Once. J’ai tout de suite compris à quel point c’était un cadeau de jouer Evelyn Wong, qui s’est avérée être le personnage le plus stimulant, humain, unique, tendre, touchant, amer, coriace et résilient qui soit” a déclaré l’actrice le soir de la remise des Oscars.

Le rôle avait initialement été proposé à Jackie Chan, mais a ensuite été entièrement réécrit pour Michelle Yeoh. Le 12 mars 2023, le film récolte 7 Oscars et Michelle Yeoh est sacrée Meilleure actrice. Pendant toute sa carrière, Michelle Yeoh s’est battue contre les stéréotypes qui touchent les femmes asiatiques et les femmes d’âge mûr dans l’industrie du cinéma. “J’ai attendu 40 ans, mais ce n’est pas grave ! Les parcours de vie, les combats, les temps changent. J’ai quand même de la chance d’être là, non ? Même si je ne suis plus “dans la fleur de l’âge” a expliqué l’actrice.

Réalisé par Dan Kwan et Daniel Scheinert, le film Everything Everywhere All at Once a été multi-récompensé durant la cérémonie des Oscars. Dans le film, Michelle Yeoh joue aux côtés des acteurs et actrices Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu, James Hong et Jenny Slate. Oscar du meilleur film, de la meilleure actrice, du meilleur acteur et du meilleur acteur dans un second rôle, et d'autres, sont autant de récompenses remises à l'équipe durant les Oscars 2023.