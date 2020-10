3 moments qui ont changé la vie de Carla Bruni

Carla Bruni : trois moments de sa vie

Elle est connue pour sa carrière de mannequin, de musicienne et pour être la compagne d’un ancien président de la République. Carla Bruni livre à Brut trois moments importants de sa vie.

Son besoin rapide d’indépendance, sa rencontre avec le grand Neslon Mandela puis son arrivée en France… Carla Bruni raconte ces trois instants qui ont marqué sa vie.

Ses débuts dans le mannequinat

C’est une petite amie de son frère qui conseille Carla Bruni sur le mannequinat. Elle lui recommande de se rendre en agence, ce qu’elle fait. « Je suis arrivée dans cette agence avec une photo de carte Orange et ils m’ont prise. Ce qui était audacieux », se souvient-elle.

Sa génération de mannequins « a bénéficié d’une espèce d’intérêt tout à fait inexplicable » selon elle. « On a commencé à être interviewées, à faire des interviews de magazines dans lesquels ils ne mettaient que des personnes qui faisaient d’autres métiers, ou des PDG, ou des gens politiques. Tout d’un coup, on est devenues un peu des stars. »

Elle évoque aussi son besoin d’indépendance. Carla Bruni tente d’ailleurs de le transmettre à sa fille. « Je lui dis souvent : "C’est merveilleux l’amour, c’est la chose la plus importante. Mais pour nous les filles, il y a absolument l’indépendance qui est majeure parce que sinon, on est pieds et poings liés à nos parents ou à notre Jules. C’est absurde." » Elle décrit l’indépendance comme « la grande affaire de sa vie ». Témoin de la dépendance sous laquelle vivaient sa grand-mère et sa mère, elle sensibiliser à ce problème.

Sa rencontre avec Nelson Mandela

Le jour de sa rencontre avec Nelson Mandela, Carla Bruni se rend d’abord dans la cellule où il a passé 27 années de sa vie. « J’étais très étonnée par la taille de cette cellule, une minuscule cellule. Très étonnée par l’âpreté de l’île sur laquelle avait été emprisonné Mandela. Et j’ai été très étonnée par sa taille. » raconte l’ex-Première dame.

Elle poursuit : « Et là, j’ai compris que si la cellule m’avait semblé petite, pour lui c’était comme un trou. Parce que Nelson Mandela, c’était un géant, pas seulement son âme, son corps était un corps de géant. »

Son arrivée en France

Carla Bruni débarque à Paris à l’âge de 6 ans. À l’époque, sa famille fuit les Brigades rouges, une organisation terroriste italienne. Elle tombe amoureuse de la capitale, mais ne s’y sent pas tout de suite chez elle. « Paris, elle n’est pas très hospitalière. Mais elle est belle. Moi, je ne me suis pas sentie chez moi, et mes parents ne se sont pas du tout sentis chez eux », explique-t-elle.