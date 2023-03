Alexis Barreyat et Kévin Perreau, fondateurs de BeReal

C’est en juillet 2022 que l’application de partage de photos créée par les deux Français Alexis Barreyat et Kévin Perreau est arrivée en tête des téléchargements sur l’App Store US. Le principe de cette appli, imaginée en 2020 par les deux entrepreneurs, c’est de prendre une photo par jour avec deux caméras à un moment donné de la journée... qui n’est jamais le même. Les Américains en raffolent, à tel point que l’application est aujourd’hui valorisée à quelque 600 millions de dollars et que le Saturday Night Live l’a même incluse dans un sketch hilarant qui signe l’entrée définitive dans la culture populaire aux US.