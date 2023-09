Le film Acide avec Guillaume Canet, Laetitia Dosch et Patience Munchenbach





Réalisé par Just Philippot, le film “Acide” réunit notamment Guillaume Canet, Laetitia Dosch et Patience Munchenbach. En France, une pluie acide s’abat sur la terre. Sous ce ciel menaçant, Selma, 15 ans, a des rapports difficiles avec sa famille. Mais face à la menace, de plus en plus présente, la jeune fille et ses proches vont devoir faire preuve de solidarité. Brut a échangé avec le réalisateur Just Philippot et Guillaume Canet qui incarne le personnage principal à propos de l’une des scènes maîtresses du film, une scène d’action durant laquelle le rythme s’accélère. “On a fait le pari d'une séquence épuisante, mais à l'image d'un film qui devait être éprouvant. J'ai fait le pari d'une séquence qui dure, et on a une sensation comme ça que la menace ne s'arrête pas, que les personnages sont constamment dans une espèce de mouvement permanent” explique Just Philippot.

Dans un plan large, Patience Munchenbach, qui tient le rôle de Selma, court en pleine nature. A l'arrière-plan, des chevaux lui emboîtent le pas au galop. “Je trouve que c'est un plan sublime. C'est vraiment un tableau” confie Guillaume Canet. Ce plan n’a été fait “qu’une fois”. “Il y a eu un truc assez magique : les chevaux qui étaient derrière ont épousé le mouvement de Selma, donc de Patience, qui court. Et on a la sensation que tout le monde fuit dans le même sens avec un moment magique parce que les chevaux ont pris le mouvement de Selma et sont partis vers Guillaume. Et ça, on l'a fait une fois” décrit le réalisateur français.

L’usage de la VFX et l’importance de la musique du film





Just Philippot a également eu recours aux effets spéciaux, aussi appelés VFX. “Les VFX, ils interviennent à un moment où, finalement, on a besoin de, je dirais, presque d'aller plus loin dans l'univers. Donc on démarre sur des choses qui sont très, très en direct, et progressivement, au montage, on incorpore des nuages, des extensions de décor, tout un langage qui finalement doit simplement épouser des formes très réalistes d'un travail qui a été un travail de sculpture” analyse le réalisateur. La musique est signée ROB (Robin Coudert). Dans ses consignes, Just Philippot lui avait adressé un souhait d’avoir “des instruments malades, qui ont fait la guerre, qui souffrent”. Le compositeur a notamment utilisé du violoncelle dans une forme de “raclement”, et de la flûte qui accompagnent les images de la pluie qui tombe.

Le réalisateur tient tout de fois à rappeler qu'entre ce qui est imaginé dans un scénario et la réalité du tournage, il y a une différence plus ou moins importante. “Vous avez des décors en tête, mais en fait, vous ne les trouverez jamais réellement. Donc tout votre travail (de réalisateur), c'est constamment de quitter les désirs d'un scénario pour vous confronter aux réalités, qui sont des réalités parfois assez rudimentaires. Le temps qu'on n'a pas, les moyens qu'on a moins, le décor qui n'est pas exactement pareil. L'objectif que j'avais, moi, c'était de redésirer les images que j'avais déjà très fabriquées dans ma tête, mais qu'il fallait oublier pour en découvrir de nouvelles. Je suis dans une logique de non-frustration parce que ce n'est pas comme ça qu'on fabrique ces images. Le propre du cinéma, c'est peut-être de recréer du direct à un endroit où tout le monde travaille en indirect, puisque tout est hyper préparé” estime Just Philippot. Le film “Acide” est sorti dans les salles de cinéma en France le 20 septembre 2023.

