Ancien dealer, il est devenu pâtissier

“Mon histoire, c’est celle de l’importance des deuxièmes chances”





Ancien trafiquant de drogues, il est aujourd’hui gérant d’une entreprise de pâtisserie. Chef Fresh a développé le sens des affaires dès ses 16 ans. “J’ai commencé à développer mon esprit d’entreprise d’une façon un peu douteuse, en vendant des drogues illicites chez moi, à Peekskill, près de New York. Je vendais de la marijuana, ce genre de choses. J’étais plutôt bon en vente et en marketing. J’étais assez doué pour faire ça. Mais je n’en suis pas vraiment fier.” Antwoin Gutierrez a été incarcéré à 3 reprises et a passé au total 4 ans en prison.

Une fois sorti de prison, il a eu la possibilité d’obtenir un logement et une formation professionnelle par l’intermédiaire de l’organisation à but non lucratif The Doe Fund, qui vient en aide aux personnes qui ont vécu dans la rue, ont eu des problèmes d’addiction, ou qui ont fait de la prison. Aujourd’hui, il réalise l’importance d’avoir eu une deuxième chance. “Il faut comprendre qu’avec le bon soutien et dans les bonnes circonstances, les anciens détenus peuvent changer leur vie et réussir.“ Désormais, Chef Fresh aime partager son histoire pour encourager les gens à trouver leur passion.

