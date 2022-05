Les pâtisseries en forme de trompe-l'œil d'Angelica

“J’adore les défis, il me faut juste du temps, c’est tout”

“J’ai commencé à faire des tutos, après j’ai été invitée dans des salons pour donner des cours, faire des démonstrations”.

Angelica s’est fait remarquer sur les réseaux-sociaux en faisant des modelages de princesse Disney. Depuis un peu plus d’un an, elle réalise aussi des pâtisseries ressemblant comme deux gouttes d’eau aux objets de son quotidien.

“Je suis autodidacte. Je regarde, je reproduis. La chance qu’on a, c’est qu’il y a des vidéos sur internet. On va dire que j’ai appris les bases grâce à ça”, explique la jeune pâtissière.

“J’ai une bonne communauté qui est à fond dans mon délire. C’est même eux qui m’aident à trouver des idées pour faire des pranks. Pour l’instant, je n’ai pas de haters, et c’est ça que j’adore.”

Dinara Kasko utilise une imprimante 3D pour réaliser le design de ses gâteaux.

“J’arrive à émerveiller des personnes avec des choses qui ne sont, selon moi, pas spectaculaires”

Du dentifrice à la colle, en passant par la multiprise, Angelica réalise des vidéos où elle mange les objets qu’elle a reproduit en pâtisserie. Mais parfois, elle explique que les utilisateurs ignorent qu’il s’agit en réalité de vraie nourriture.

“Quand j’ai mangé ce fameux gâteau en forme d’éponge, les gens pensaient que j’avais une maladie, que je mangeais des objets, j’avais que des commentaires comme ça”, explique la jeune femme.

“J’ai continué à jouer le jeu et aujourd’hui ils sont de plus en plus nombreux à me demander de réaliser des objets”, poursuit-elle.

Le célèbre pâtissier, Cédric Grolet, utilise lui aussi cette méthode pour ses créations. Grâce à son talent en pâtisserie, il crée des gâteaux ressemblant comme deux gouttes d'eau à des fruits.

Un cacao qui lui rappelle le goût de son enfance, des produits artisanaux qu'il fait venir de Bresse… François Perret, meilleur chef pâtissier de restaurant du monde, présente son cake marbré. Et ce gâteau, c'est lui. Pour Brut, il raconte.