C'est quoi, OnlyFans ?

OnlyFans, un réseau social qui fascine





Ce site Internet anglais lancé en 2016 autorise la nudité, avec un abonnement mensuel. Les créateurs peuvent également monnayer du contenu érotique envoyé par message privé.

« J’essaie de proposer un contenu qualitatif. Parce que je me dis que des gens payent un abonnement, donc j’essaie de justifier le prix de l’abonnement. » Simon a 20 ans. Il est youtubeur, et il a décidé de s’inscrire sur un réseau social très lucratif que certains ont d’ores et déjà surnommé l’Instagram du porno : c’est OnlyFans.

En moyenne, les abonnements varient de 4 à 42 euros

Ce site Internet anglais lancé en 2016 autorise la nudité. Simon y partage des photos et des vidéos érotiques. Il raconte : « Rien de pornographique, c’est juste une démarche artistique, quelque chose d’un peu sensuel. Tu as des photos dans mon lit, dans un garage. Et je reverse une partie de mes revenus à l’association Le Refuge pour aider les jeunes qui sont rejetés pour leur orientation sexuelle. »

Pour s’abonner à OnlyFans, il faut être majeur et payer un abonnement mensuel. Un prix sur lequel le site prend une commission de 20 %. En moyenne, sur OnlyFans, les abonnements varient de 4 à 42 euros. Les créateurs peuvent également monnayer du contenu envoyé par message privé. « J’ai énormément travaillé pour me faire un petit peu connaître sur YouTube, sur mes réseaux, etc. C’est des heures, des heures de montage, d’interviews, de shootings. C’est du travail au quotidien, c’est un vrai métier. »

25 millions d’utilisateurs et 350.000 créateurs

Sur OnlyFans, il y a 25 millions d’utilisateurs et 350.000 créateurs. Et avec le confinement, les inscriptions ont grimpé de 75 %. Face à l’arrêt des tournages dans le milieu du porno, la quasi totalité des acteurs et actrices X se sont tournés vers OnlyFans. Le phénomène gagne également des chanteuses ou des actrices, comme Bella Thorne, qui a gagné un million de dollars en 24 heures.

Pour les acteurs et actrices porno comme la française Nikita Bellucci, OnlyFans est aussi une façon de se détourner des studios de production X et de gagner en indépendance. « J’ai arrêté ma carrière de pornstar en 2016 et, avec mon mari réalisateur, on a commencé à parler d’un éventuel retour, parce que j’avais envie d’y retourner. Mais je n'avais pas forcément envie de travailler pour des producteurs, des réals. La meilleure solution a été de m’inscrire sur OnlyFans. Ça va faire un an que je suis sur cette plateforme. »

Dans un documentaire diffusé en avril dernier, la BBC révélait que des mineures diffusaient du contenu pornographique sur la plateforme. Depuis, OnlyFans assure avoir renforcé sa politique de vérification de l’âge.